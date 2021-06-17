Троицкая родительская суббота: что обязательно нужно сделать в этот день

Что значит Троицкая суббота

В этот день верующие совершают поминовение усопших.

Как известно, на родительскую субботу принято посещать храмы и молиться об усопших родственниках и близких людях, ставить свечи за их упокоение. А 20 июня отмечается День Святой Троицы (праздник Пятидесятницы) – сошествия Святого Духа на апостолов. Этот праздник христиане встречают с особой торжественностью.

В этот день принято передавать священнику записки с именами умерших близких вам людей. Также верующие могут поставить свечу на специальный квадратный подсвечник, который называют канун. Рядом с ним - столик, куда следует положить что-то из продуктов (хлеб, конфеты, крупы, красное вино). Их благословят и раздадут нуждающимся.

Принято в этот день также раздавать милостыню нуждающимся и просить у них помолиться за близких усопших людей.

Что нужно сделать

Следовать традициям Троицкой родительской субботы верующие начинают в пятницу. Вечером православные идут в храм, где совершается Великая панихида. Самая же важная часть богослужений происходит утром в субботу, когда после Божественной литургии священники служат общую панихиду. Именно тогда православные и чтят память вообще всех христиан, которые когда-либо жили.

Молясь о покойных, свечи в Троицкую родительскую субботу принято ставить не к иконам, а к Распятию. А чтобы священники помянули умерших во время литургии или панихиды, нужно передать в храм записку с их именами. Указывать можно только крещеных. За всех остальных каждый прихожанин может помолиться сам.

После службы у верующих принято идти на кладбище, чтобы помолиться у могилы близкого человека. На кладбище следует зажечь свечу и просто помолчать у могилы близкого человека. Нужно вспомнить о нем и о его хороших поступках, а также помолиться об упокоении его души. Затем следует навести порядок на могиле. Церковь считает, что для усопшего это очень важно: крест на могиле должен быть чистым, окрашенным, ухоженным и стоять ровно.

Традиции, обряды и поверья этого дня

Ранее в народе веровали, что на Троицу души умерших временно возвращались к своим телам. Отсюда произошла традиция украшать могилы свежей зеленью и убирать там накануне проводов. Ведь место упокоения должно понравиться усопшему и показать, что его любят и помнят о нем.

Кроме того, считалось, что в субботу накануне Троицы русалки выходили из реки и качались на ветвях деревьев. Чтобы от них защититься на берегах жгли костры.

А если в этот день шел дождь, люди верили, что будет большой урожай грибов и ягод, а лето будет жаркое.

Что строго запрещено делать в Троицкую поминальную субботу