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Особый поминальный день: что нельзя делать в Троицкую субботу

11 июня - Троицкая родительская суббота (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Дата Троицкой субботы привязана к Воскресению Христову и поэтому меняется каждый год. В этом году она выпадает на 11 июня.

Что нужно сделать в Троицкую родительскую субботу 2022 - читайте в материале Styler.

Суббота предваряет собой вхождение в Петров или Апостольский пост, который начинается 20 июня в 2022 году. Эта дата для православных имеет особое значение.

Что сегодня обязательно нужно сделать

Христиане родительскую субботу должны начать в храме, где в этот поминальный день нужно совершить заупокойное богослужение. Это особая панихида.

Во время службы в церкви верующие должны молиться о своих усопших родителях, родственниках и близких, можно написать заупокойные записки и поставить свечи.

Нужно принести с собой угощения, отдав предпочтение хлебу, фруктам сладостям. Священнослужители их освятят и передадут еду нуждающимся.

После посещения храма всей семьей люди отправляются на кладбище. Зажигают лампадки. Если прах близкого человека покоится в могиле, на нее кладут хвойные ветки или живые цветы.

Троицу называют не только Пятидесятницей, но и зеленым праздником. В старину наши предки день перед Троицей и следующую за ней неделю считали периодом наступления лета.

Кроме того, в родительскую субботу принято раздавать милостыню. Но не просто так, а с просьбой помолиться за родственников.

Что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу

  • В этот день нельзя поминать самоубийц и тех, кто не был крещен в православной вере.
  • Нельзя устраивать банкеты и распивать спиртные напитки на кладбище.
  • Желательно не оставлять на могилах покойных еду.
  • Нельзя поминать покойных плохими словами, вспоминать им обиды и плохие поступки.

Отметим, что в этот поминальный день принято угощать конфетами, печеньем или пирожками друзей, соседей и знакомых. Очень важно помянуть близких!

Напомним, ранее мы публиковали календарь церковных праздников в июне 2022 года.

А также рассказывали, когда в Украине отмечается Троица, и будет ли дополнительный выходной.

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