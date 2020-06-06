Троица в Украине 2020: все традиции и запреты праздника

Троица в Украине в 2020 году (Коллаж РБК-Украина)

На Троицу в 2020 году украинцы получат дополнительный выходной день

Троицу в Украине в 2020 году будут отмечать в воскресенье, 7 июня. Дата этого праздника непостоянная, его отмечают через семь недель после одного из самых главных христианских праздников – Пасхи. Стоит отметить, что католики отметили Троицу немного раньше – 22 мая.

Традиционно, на Троицу украинцы получают дополнительный выходной. В этом году таким днем станет понедельник, 8 июня. Таким образом Украина будет отдыхать три дня подряд – с 6 по 8 июня. Какие существую традиции и запреты на Троицу – в материале Styler.

Традиции на Троицу

Троица – один из самых больших христианских праздников. Верующие вспоминают в этот день сошествие Святого духа на апостолов. Они начали говорить на разных языках и проповедовать учение Христа в других странах.

Накануне праздника в дом приносят зеленые ветки деревьев, букеты из полевых цветов. Дома украшают ветками клена, мяты, папоротника. Также используют листья лопуха, чабрец, васильки.

Утром христиане отправляются на праздничное богослужение и причастие. Храмы также украшены живой зеленью, а прихожане приносят на службу зеленые букеты и веточки, чтобы освятить, а потом украсить ими иконы в своих домах. Считается, что такие веточки и букеты защищают от врагов и дурного глаза, а также оберегает дома во время грозы.

После богослужений в церкви христиане отправляются домой к праздничным столам, а также ходят в гости к близким родственникам и друзьям. На столах обычно стоят блюда из яиц и салаты из зелени. Такая пища придает больше сил и энергии.

В этот день принято свататься и знакомиться с будущим родственниками. Также можно проводить обряд крещения младенцев.

Что запрещено делать на Троицу

На этот праздник существуют строгие запреты по домашнему хозяйству. Категорически нельзя убирать в доме, мыть полы, гладить белье, шить, вязать, стирать. Нельзя работать в саду и в огороде. В старину считали, что такая работа будет напрасной и не принесет хорошего результата.

На второй день праздника запреты более мягкие и христианам разрешено браться за важные дела и работу после утренней службы в церкви. Работать на Троицу можно, если нельзя выполнить свои дела в другой день. В первую очередь это касается профессий, для которых выходных дней не бывает – врачи, пожарные, полиция, спасатели.

На Троицу нельзя стричься, красить волосы, делать маникюр, мыть голову, устраивать банный день. Однако эти запреты не касаются маленьких детей, больных и стариков – при необходимости их можно помыть.

Также на Троицу нельзя купаться в различных водоемах – озерах, речках, морях, прудах и даже бассейнах. Существует поверье, что нечистая сила в эти дни может утащить под воду. Церковь не поддерживает такие запреты, но советует отдыхать на пляжах только после посещения праздничных богослужений.

Накануне Троицы, а также в сам праздник не принято венчаться и играть свадьбы. Суббота перед Троицей – день памяти усопших, его стоит провести в строгом посте и молитвах.

Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны все выходные дни в Украине в июне 2020 года.

А также рассказывали о том, в какие дни в июне категорически нельзя заниматься работой в саду и огороде.

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Автор: Анна Шиканова