Трогают руками: актер из сериала "Игры престолов" пожаловался на домогательства

Дэниэл Портман пожаловался на домогательства (HBO)

Актер признался, что фанатки к нему подходят на улице и трогают руками

Шотландский актер Дэниэл Портман, который сыграл в сериале "Игры престолов" роль оруженосца Подрика Пейна, пожаловался на то, что после съемок стал объектом для сексуальных домогательств. Об этом он рассказал в интервью для журнала Esquire.

Портман рассказал, что после того, как он появился в нескольких постельных сценах в сериале, то стал объектом для женщин, при чем старшего возраста.

В одном из сезонов Подрик Пейн, который исполнял обязанности оруженосца Тириона Ланнистера, спасает жизнь Тириона и тот, в знак благодарности, присылает ему трех девиц легкого поведения. После ночи, которую девушки провели в обществе Пейна, они отказываются брать у него деньги за услуги, намекая на то, что он очень искусен в постели.

Дэниэл Портман в роли Подрика Пейна (HBO)

После того, как серия вышла на экраны, 27-летнего Портмана стали останавливать на улице дамы в возрасте и трогать его руками. Актер отмечает, что иногда люди не могут отличить реальность от вымысла.

"Это не круто!" – возмутился Даниэл Портман. Он добавил, что фанаты донимают его вопросами о том, что же он сделал с теми женщинами, что они были в восторге.

"Я бы соврал, если бы сказал, что это не было весело", - признался актер.

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