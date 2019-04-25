ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чіпають руками: актор із серіалу "Гра престолів" поскаржився на домагання

STYLERЖиття    25.04.2019 - 16:32
Чіпають руками: актор із серіалу "Гра престолів" поскаржився на домагання
Деніел Портман поскаржився на домагання (HBO)

Актор зізнався, що фанатки до нього підходять на вулиці і чіпають руками

Шотландський актор Деніел Портман, який зіграв у серіалі "Гра престолів" роль зброєносця Подрика Пейна, поскаржився на те, що після зйомок став об'єктом сексуальних домагань. Про це він розповів в інтерв'ю для журналу Esquire.

Портман розповів, що після того, як він з'явився в декількох постільних сценах в серіалі, то став об'єктом для жінок, при чому старшого віку.

В одному з сезонів Подрик Пейн, який виконував обов'язки зброєносця Тіріона Ланністера, рятує життя Тіріона і той, в подяку, надсилає йому трьох дівчат легкої поведінки. Після ночі, яку дівчата провели в компанії Пейна, вони відмовляються брати у нього гроші за послуги, натякаючи на те, що він дуже вправний в ліжку.

Чіпають руками: актор із серіалу &quot;Гра престолів&quot; поскаржився на домагання

Деніел Портман у ролі Подрика Пейна (HBO)

Після того, як серія вийшла на екрани, 27-річного Портмана стали зупиняти на вулиці дами у віці і чіпати його руками. Актор зазначає, що іноді люди не можуть відрізнити реальність від вимислу.

"Це не круто!" – обурився Даніел Портман. Він додав, що фанати дошкуляють йому питаннями про те, що ж він зробив з тими жінками, що вони були в захваті.

"Я б збрехав, якби сказав, що це не було весело", - зізнався актор.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зірка серіалу "Гра престолів" зробив несподіване зізнання про свій зір.

А також розповідали про те, що Софі Тернер шокувала шанувальників розмовами про самогубство.

Шерлок вже не той: актор перелякав фанатів своїм зовнішнім виглядом Дві операції на мозку: зірка "Ігри престолів" трохи не померла
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Игра престоловактердомогательства
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся