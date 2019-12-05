Трое детей от разных отцов: украинскую поп-диву поздравляют с новой беременностью

Анна Седокова ждет четвертого ребенка. По крайней мере, к такому выводу пришли поклонники экс-ВИА Гры после того, как украинская поп-звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое фото.

На снимке счастливая Седокова в ярко-красном лыжном костюме позирует на фоне заснеженных гор.

"Счастье - это когда, ты без звонка. Пока не хочется комментировать, просто хочется жить и наслаждаться этим периодом. Как там говорят? Плод нашей любви. А что для тебя счастье?" - подписала снимок артистка.

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Многие пользователи посчитали, что под "плодом любви" Анна имела ввиду именно ребенка. Да еще и животик Седоковой показался некоторым юзерам слегка округлившимся...

Опять беременна?

100%

Я тоже сразу так подумала

Плод любви... По любому ребенок

Да, беременная

Счастье - это детишки

У вас будет ребёночек?

Я рада, Анюта, что будет у такой прекрасной пары, как вы с Янисом, плод любви!

Скриншот комментариев

Но некоторые подписчики Анны наоборот упрекают ее за то, что она "рожает от каждого бойфренда". Так, Седокова имеет дочь Алину от футболиста Валентина Белькевича, дочь Монику от бизнесмена Максима Чернявского и сына Гектора от мультимиллионера Артема Комарова.

Сейчас 36-летняя поп-дива встречается с 27-летним латвийским баскетболистом Янисом Тимма. И, судя по фото, они счастливы вместе. Поэтому не исключено, что общий ребенок - это лишь вопрос времени.

Анна Седокова и Янис Тимма (фото: instagram.com/annasedokova)