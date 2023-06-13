Тривають криваві бої. Волонтер оголосила терміновий збір для ЗСУ

На Донбасі тривають кровопролитні бої, дуже багато загиблих та поранених воїнів. Бійцям терміново потрібні рації "Моторолла".

Волонтер Наталія Юсупова у Facebook просить матеріально допомогти для придбання цих пристроїв на фронт.