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Тривають криваві бої. Волонтер оголосила терміновий збір для ЗСУ

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Україна, Вівторок 13 червня 2023 08:29
Тривають криваві бої. Волонтер оголосила терміновий збір для ЗСУ Бійцям ЗСУ необхідна допомога (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На Донбасі тривають кровопролитні бої, дуже багато загиблих та поранених воїнів. Бійцям терміново потрібні рації "Моторолла".

Волонтер Наталія Юсупова у Facebook просить матеріально допомогти для придбання цих пристроїв на фронт.

"Ніяк не можу зібрати. Тривають кровопролитні бої, багато загиблих та поранених воїнів. Бійцям дуже потрібні рації Моторолла! Рахунок на 136 тисяч гривень, з них є вже 36 тисяч", - повідомила волонтер.

Реквізити для допомоги

Пайпал – pp@nataliiayusupova.name

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Тривають криваві бої. Волонтер оголосила терміновий збір для ЗСУ

Терміново потрібна допомога ЗСУ (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskay)

Нагадаємо, що Сергій Притула звернувся до українців після того, як акула з'їла росіянина.

Крім того, раніше ми писали, що оголошено терміновий збір на приціл для нацгвардійців.

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