Продолжаются кровавые бои. Волонтер объявила срочный сбор для ВСУ
На Донбассе продолжаются кровопролитные бои, очень много погибших и раненых воинов. Бойцам срочно необходимы рации "Моторолла".
Волонтер Наталия Юсупова в Facebook просить материально помощь для приобретения этих устройств на фронт.
"Никак не могу собрать. Продолжаются кровопролитные бои, много погибших и раненых воинов. Бойцам очень нужны рации Моторолла! Счет на 136 тісяч гривен, из них есть уже 36 тысяч", - сообщила волонтер.
Реквизиты для помощи
Пайпал - pp@nataliiayusupova.name
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карточки Банки
5375 4112 0025 4253
Срочно нужна помощь ВСУ (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskay)
Напомним, что Сергей Притула обратился к украинцам после того, как акула съела россиянина.
Кроме того, ранее мы писали о том, что объявлен срочный сбор на прицел для нацгвардейцев.