"Трішки погіршилося": Зеленський розповів, що сталося з його здоров'ям за час війни (відео)

Повномасштабна війна в Україні зачепила всіх громадян. Хтось постраждав психологічно, інший - фізично. Звичайно, руйнівні наслідки не могли обійти главу держави Володимира Зеленського.

Як війна вплинула на його здоров'я, він розповів Дмитру Комарову в документальному фільмі "Рік".

Що сталося з Зеленським

У фільмі був момент, коли Дмитро їхав із президентом потягом. Провідниця принесла чоловікам у купе чай із солодощами. Коли Зеленський клав у чашку чайний пакетик, він намагався прочитати, що на ньому написано. Проте не зміг.

"Нічого не бачу, хоч убий", - сказав при цьому Володимир Олександрович.

Він додав, що фізично втратив зір, але вважає, що навпаки бачить краще людей.

Погіршення зору сталося на фоні тривалої роботи в умовах поганого освітлення.

"Багато дуже працювали, коли повного світла не було. Ми його не використовували. Охорона говорила трошки зменшувати. Ми працювали так багато місяців, а потім трішки погіршилося", - поділився президент.

Також Зеленський розповів, що не носить контактні лінзи, натомість читає тепер лише в окулярах.

Дмитро Комаров розгубився та не зміг дібрати слів, але Володимир Олександрович сказав, що все нормально та просто посміхнувся.

Крім того, під час їхньої розмови Дмитро Комаров звернув увагу на вафлі "Артек" у тарілці із солодощами. Журналіст запитав, чи скоро він буде знову нашим, натякаючи на Крим.

На це Володимир Зеленський твердо відповів: "Повернемо. Бачиш, ми потрошку йдемо".