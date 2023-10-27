Тріщини на п'ятах зникнуть назавжди, якщо ви помажете їх простим копійчаним засобом

З настанням холодів багато людей "перестрибнули" у тепле взуття, але забули привести до ладу ступні. Після відкритих босоніжок п'яти часто починають тріскатися, це призводить не тільки до естетичного дефекту, але і до великих проблем. Тріщини можуть приносити біль, а мозолі - не гоїтися місяцями.

Чим мазати п'яти від тріщин

Найчастіше від тріщин і мозолів на ступнях радять дорогі мазі та спеціальні креми. Однак вони не завжди виявляються ефективними. Але не варто впадати у відчай, вам допоможе "копійчаний" засіб, який є практично у кожній аптеці.

Від тріщин на п'ятах вам допоможе проста мазь із прополісом. Вона стане вашою "чарівною паличкою". Мазь має фунгіцидні та антибактеріальні властивості, вона не просто загоює рани, але ще й зволожує шкіру.

Прополіс називають бджолиним клеєм (фото: pixabay.com)

Прополіс загоює і дезінфікує ранки. Завдяки цьому тріщини швидко затягнуться, разом із ними піде і біль.

Крім цього, ви можете самостійно зробити крем, який назавжди позбавить мозолів і хворобливих ран на ступнях. Для цього вам знадобиться настоянка прополісу та трохи дитячого крему без добавок.

Просто змішайте трохи настоянки з кремом, а потім намажте отриманою сумішшю тріщини та мозолі. Експерти радять наносити прополіс на ступні після купання. Найкраще робити це перед сном.

Варто враховувати, що мазь з прополісом може бути жирною, а тому надягайте шкарпетки. Також не забувайте, що діюча речовина мазі – бджолиний клей. Такий крем не підходить для алергіків.