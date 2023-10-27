Тріщини на п'ятах зникнуть назавжди, якщо ви помажете їх простим копійчаним засобом
З настанням холодів багато людей "перестрибнули" у тепле взуття, але забули привести до ладу ступні. Після відкритих босоніжок п'яти часто починають тріскатися, це призводить не тільки до естетичного дефекту, але і до великих проблем. Тріщини можуть приносити біль, а мозолі - не гоїтися місяцями.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Gazeta.pl.
Чим мазати п'яти від тріщин
Найчастіше від тріщин і мозолів на ступнях радять дорогі мазі та спеціальні креми. Однак вони не завжди виявляються ефективними. Але не варто впадати у відчай, вам допоможе "копійчаний" засіб, який є практично у кожній аптеці.
Від тріщин на п'ятах вам допоможе проста мазь із прополісом. Вона стане вашою "чарівною паличкою". Мазь має фунгіцидні та антибактеріальні властивості, вона не просто загоює рани, але ще й зволожує шкіру.
Прополіс називають бджолиним клеєм (фото: pixabay.com)
Прополіс загоює і дезінфікує ранки. Завдяки цьому тріщини швидко затягнуться, разом із ними піде і біль.
Крім цього, ви можете самостійно зробити крем, який назавжди позбавить мозолів і хворобливих ран на ступнях. Для цього вам знадобиться настоянка прополісу та трохи дитячого крему без добавок.
Просто змішайте трохи настоянки з кремом, а потім намажте отриманою сумішшю тріщини та мозолі. Експерти радять наносити прополіс на ступні після купання. Найкраще робити це перед сном.
Варто враховувати, що мазь з прополісом може бути жирною, а тому надягайте шкарпетки. Також не забувайте, що діюча речовина мазі – бджолиний клей. Такий крем не підходить для алергіків.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що фахівці назвали 13 реальних факторів ризику інсульту.
Також ми вже розповідали, що українцям пояснили, як підготуватися до можливих відключень світла через обстріл РФ.