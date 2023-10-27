Трещины на пятках исчезнут навсегда, если вы помажете их простым копеечным средством

С наступлением холодов многие люди "перепрыгнули" в теплую обувь, но забыли привести в порядок ступни. После открытых босоножек пятки нередко начинают трескаться, это приводит не только к эстетическому дефекту, но и к большим проблемам. Трещины могут болеть, а мозоли - не заживать месяцами.

Чем мазать пятки от трещин

Чаще всего от трещин и мозолей на ступнях советуют дорогостоящие мази и специальные крема. Однако они не всегда оказываются эффективными. Но не стоит отчаиваться, вам поможет "копеечное" средство, которое есть практически в каждой аптеке.

От трещин на пятках вам поможет простая мазь с прополисом. Она станет вашей "волшебной палочкой". Мазь обладает фунгицидными и антибактериальными свойствами, она не просто заживляет раны, но еще и увлажняет кожу.

Прополис называют пчелиным клеем (фото: pixabay.com)

Прополис заживляет и дезинфицирует ранки. Благодаря этому трещинки быстро затянутся, вместе с ними уйдет и боль.

Помимо этого, вы можете самостоятельно сделать крем, который навсегда избавит от мозолей и болезненных ран на ступнях. Для этого вам понадобится настойка прополиса и немного детского крема без добавок.

Просто смешайте немного настойки с кремом, а затем намажьте полученной кашицей трещины и мозоли. Эксперты советуют наносить прополис на ступни после купания. Лучше всего делать это перед сном.

Стоит учитывать, что мазь с прополисом может быть жирной, а потому надевайте носочки. Также не забывайте, что действующее вещество мази - пчелиный клей. Такой крем не подходит для аллергиков.