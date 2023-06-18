"Тримали в полоні 25 діб": Микола з Нової Басані розповів свою історію музею "Голоси мирних"

Полон, допити, погрози та імітація розстрілу… Микола Дяченко, сільський голова Новобасанської громади, що на Чернігівщині, поділився із музеєм "Голоси сирних" Фонду Ріната Ахметова своєю історією.

Про це йдеться на сайті проекту.

Початок повномасштабної війни не став для нього сюрпризом. Відтак за лічені години в громаді створили підрозділи тероборони. Кожну із 6 груп вдалося озброїти. А 28 лютого 2022 року до села зайшло вороже військо.

"Я одразу дав наказ, щоби всю зброю закопали. Чому? Бо знав, що відбулося через наявність зброї у сусідній окрузі. Людей там росіяни не просто розстріляли, а закатували", - розповідає Микола.

Крім цього, весь цей час повз село йшла ворожа техніка, і сили були апріорі нерівними. Іти проти танку з мисливською гвинтівкою - погана ідея.

"Ми з моїм заступником бачили колони, які йшли через село. Нарахували загалом 850 одиниць бронетехніки. Всю інформацію ми передавали до ЗСУ, поки був зв’язок", - пригадує Микола.

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею "Голоси Мирних" https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.