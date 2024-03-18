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Трихолог сказала, які складнощі спіткають фарбованих блондинок у догляді

Які складнощі у догляді мають фарбовані блондинки (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Кажуть, що пофарбованим блондинкам дуже складно зберегти гарний стан волосся, але чи правда це, знає точно трихолог.

РБК-Україна (проект Styler) за допомогою ексклюзивного матеріалу триголога Юлії Седлецької, розповідає, які складнощі спіткають фарбованих блондинок.

Які складнощі у догляді мають фарбовані блондинки

Певно, кожна дівчина перед тим, як пофарбуватися у блонд, чула, що це дуже складно, дорого та ще й волосся псує. І певно, певний відсоток таки впевнився у цих словах, але іншим жінкам буває досить легко доглядати за блондом. 

"Можливо ви чули вислів: "Бути білявкою - це дорого" і він дійсно дуже чітко описує те, що за блондом необхідно постійно доглядати якісними препаратами (а якісні завжди мають високу вартість). Оскільки після фарбування волосся втрачає міжкутікулярні ліпіди, що призводить до відлущення шарів кутикули стрижня", - каже трихолог. 

Також Юлія зауважила, що далі ми бачимо, як волосся стає ламким, сухим і не керованим. 

"Фарбування у білий колір - є дуже агресивним для шкіри голови, тому дуже багато жінок після фарбування помічають виникнення лупи, свербіння та запалення", - констатує трихолог.

Які складнощі у догляді мають фарбовані блондинки (фото: Freepik)

Ми запитали у Юлії, які техніки фарбування менш шкідливі для волосся, якщо бажаний для багатьох блонд такий агресивний.

"Фарбування та тонування з використанням низького відсотка окисника", - каже Седлецька.

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