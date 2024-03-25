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Трихолог пояснила, як паління впливає на випадіння волосся

Як паління впливає на випадіння волосся (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Багато жінок у нашому світі мають погану звичку - паління, але при цьому бажають мати здоровий вигляд волосся та шкіри. Наприклад, паління впливає на випадіння волосся.

Детальніше про цей процес розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис трихолога Юлії Седлецької.

Як паління впливає на випадіння волосся

Певно, мало хто б міг подумати, що тютюновий дим насправді має сильний вплив на наше волосся, і мова не йде про неприємний запах від сигарет, який буквально в’їдається у волосся та пахне доки не помиєш їх шампунем. 

Трихолог підійшла до цього питання з професійного погляду та знайшла чітке обґрунтування тому, як паління впливає на випадіння волосся. 

Механізм пошкодження волосся напряму пов’язаний із впливом тютюнового диму на мікроциркуляторне русло волосяних сосочків:

  • генотоксичний вплив на ДНК волосяних фолікулів
  • зростання концентрації прозапальних цитокінів
  • розвиток періфолікулярного фіброза та мікро-запалення, що створює дефіцит активних естрогенів.

Як паління впливає на випадіння волосся (фото: Freepik)

"Чи знали ви, що тютюнові рослини легко поглинають і накопичують кадмій у листі, який легко вбирається в тіло курця після вдихання диму? Викликаючи токсичну алопецію. Порушуючи формування стрижня волосся через ковалентне зв’язування із сульфгідрильними групами в кератині", - каже Юлія у дописі.

Тютюнопаління - найголовніше джерело впливу кадмію на населення в цілому. Поглинання кадмія через легені ефективніший, ніж через шлунково-кишківний тракт. У середньому концентрація кадмію в крові курців у чотири/п’ять разів більша ніж у некурців.

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