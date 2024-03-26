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Трихолог пояснила, чому стригтися за місячним календарем норма

Чи нормально стригтися за місячним календарем (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Багато хто вірить та стрижеться виключно на місяць, що зростає, навіть є місячні календарі стрижок. Це дійсно може вплинути на якість волосся та стрижку - знає трихолог.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) за допомогою ексклюзивного коментаря трихолога Юлії Селецької.

Чи нормально стригтися за місячним календарем

Певно, ви хоч раз у житті чули від своїх подруг чи знайомих, що вони стрижуть та фарбують волосся виключно за місячним календарем. Тобто, на місяць, який зростає. 

Існує думка, що саме місяць, який зростає дозволяє волоссю відростати швидше та бути у гарному стані. Але кожна дата має свій вплив. І у кожному місяці є погані та гарні дні для стрижок. 

Хтось вірить у це, а хтось ні, проте трихологи не бачать у цьому нічого поганого, навіть навпаки. 

"Я точно знаю, що люди - це тварини, які просто забули, що вони є невід’ємною частиною природи. Тому, так - дотримуватися місячного календаря дуже гарна ідея", - каже трихолог Юлія Седлецька. 

Чи нормально стригтися за місячним календарем (фото: Freepik)

Виходить, що стригтися за місячним календарем - це не просто ваші забобони або "приколи" ваших подруг - це інстинкт, який може дійсно вплинути на стан нашого волосся та зробити його слухняним чи неслухняним, гладким чи пухнастим. 

Отже, якщо ви вірите в цю теорію, продовжуйте відстежувати позитивні дати й отримувати той результат, якого ви очікуєте від зміни зачіски.

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