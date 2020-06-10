Три знаменитости кроме Ефремова, из-за которых в ДТП погибли люди

Константин Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)

ДТП со знаменитостями всегда вызывают резонансные скандалы

Актер и телеведущий Михаил Ефремов 8 июня 2020 спровоцировал страшную аварию в центре Москвы. В крови Ефремова нашли два промилле алкоголя и наркотики, а водитель фургона, который протаранил Jeep Grand Cherokee актера, Сергей Захаров на следующий день умер в реанимации.

ДТП со знаменитостями случаются не так часто, но всегда вызывают огромный резонанс, особенно когда под колесами артистов, музыкантов или спортсменов гибнут люди. Предлагаем вспомнить про несколько громких случаев аварий с участием известных людей.

Константин Меладзе

Когда речь заходит про ДТП со знаменитостями, первой (до Ефремова) вспоминается авария с Константином Меладзе на трассе из Киева в Обухов. 27 декабря 2012 года известный продюсер, создатель "ВИА Гры" и композитор Константин Меладзе сбил насмерть 30-летнюю Анну Пищало.

Изначально против музыканта было возбуждено уголовное дело и ему светило 8 лет тюрьмы. Но состава преступления в его действиях не нашли, хотя и считалось, что он нарушил скоростной режим в момент ДТП.

После аварии Меладзе остался на месте происшествия, был трезв, сам вызвал скорую и милицию. ДТП случилось в районе пешеходного перехода, поэтому спорным оставался момент - женщина переходила в неположенном месте или ее отбросило от удара.

После аварии Константин Меладзе перечислил семье погибшей 30 тысяч долларов. Кроме того, по некоторым данным, он переводит ежемесячно деньги на воспитание детей Анны - в момент аварии им было 2 и 5 лет.

Мэтью Бродерик

Актер был более знаменит в молодости по некоторым ролям, но, пожалуй, самую большую славу ему принес брак со звездой "Секса в большом городе" Сарой Джессикой Паркер. Они вместе уже более двадцати лет и воспитывают троих детей.

Мэтью Бродерик и Сара Джессика Паркер (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Мало кто знает, что 5 августа 1987 года актер попал в ДТП, которое стало причиной смерти двух женщин - матери и дочери. Авария случалась в Северной Ирландии, Бродерик вылетел на встречную полосу на BMW и столкнулся с Volvo.

Кроме того после аварии стало известно про громкий роман Бродерика и Дженнифер Грей (звезды "Грязных танцев"). Мэтью получил перелом ноги, ребер, сотрясение мозга, а Дженнифер травмировала шею. Но некоторые источники говорят, что авария изуродовала актрисе лицо, после чего ей пришлось пережить несколько пластических операций. Вскоре влюбленные расстались.

А Бродерик вместо грозивших пяти лет лишения свободы (максимум, предусмотренный в таком случае) получил штраф в 175 долларов за обвинение в неосторожном вождении.

Леонид Якубович

В 2001 году под колеса Hyundai Accent Якубовича попал 30-летний мужчина. Он внезапно выскочил из-под автобуса, поскользнулся и ударился виском о боковое зеркало авто. Хотя машина ехала с небольшой скоростью, ведущий "Поля чудес" вовремя затормозил, столкновения избежать не удалось.

Леонид Якубович (фото: wikipedia.org)

Спустя несколько дней пострадавший скончался в больнице. После следствия длинной почти в год, Якубовича оправдали, а пешехода, который в момент ДТП был пьян, признали виновным.

Ранее мы писали, чем известен актер и телеведущий Михаил Ефремов, который совершил жуткое ДТП.

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Автор: Светлана Мащенко