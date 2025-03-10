Три знаки Зодіаку вляпаються в неприємності. Як обдурити долю

Близнюки

На вас може чекати пастка, пов'язана з обіцянками та словами. Хтось може вас заплутати, дати помилкову надію або втягнути в суперечку, яка не принесе користі. Особливо небезпечно довіряти тим, хто занадто гарно говорить, але не підкріплює свої слова діями. Можливі фінансові ризики або обман із боку колег.

Постарайтеся менше ділитися особистими планами та не вірити на слово навіть найчарівнішим людям. Перевіряйте кожну деталь, перш ніж погоджуватися на нові пропозиції. Не приймайте важливих рішень поспіхом і ретельно аналізуйте інформацію.

Риби

Доля поставить перед вами складний вибір, час вирішувати, що робити далі. Ви можете продовжувати боротися за щось важливе або ж відпустити ситуацію. Можливо, ви занадто довго тягнули на собі непосильну ношу, і зараз це призведе до неприємностей. Всесвіт дає вам знак, що настав час усе змінювати.

Карти Таро радять вам не розкидатися ресурсами, а чітко розставити пріоритети. Якщо відчуваєте втому - дайте собі перепочинок. Також варто бути обережнішими з конфліктами, вас можуть втягнути в чужі сварки, а в підсумку крайнім залишитеся саме ви.

Лев

Ви ризикуєте потрапити в капкан власної гордості. Хтось може зачепити ваше его, поставити під сумнів ваші заслуги або спровокувати на різкі кроки. Небезпека в тому, що ви можете кинутися доводити свою правоту там, де це не потрібно. Також можливі розчарування в людях, яких ви вважали союзниками.

Не будьте впертими та не йдіть на принцип заради порожніх амбіцій. Іноді краще зробити крок назад, ніж вплутуватися в конфлікт, який вам же й нашкодить. Карти радять діяти мудро: якщо ситуація вас зачіпає, візьміть паузу й обміркуйте, чи справді вона важлива. Іноді найкращий спосіб перемогти - це просто не грати в чужі ігри.

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