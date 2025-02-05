Три знаки Зодіаку відродяться з попелу. Карти Таро обіцяють їм "занулення" всіх проблем

Стрілець

Таро-гороскоп радить вам сконцентруватися на справах, в яких ви навряд чи можете похвалитися успіхом. Подумайте, що можна зробити для досягнення бажаного - ви зможете знайти правильну відповідь. Доля подарує вам шанс розправитися з усіма проблемами та нарешті розправити крила.

Дозвольте собі грандіозно "занулитися". Налаштовуйтеся на нове життя і зробіть все, щоб негатив залишився у минулому. Звісно, доведеться постаратися, але не шкодуйте сил - результат буде неймовірним.

Овен

Останнім часом ви могли відчувати, що застрягли на одному місці. І якщо донедавна ваша доля не завжди була наповнена щастям - усе зміниться. Настав час відроджуватися з попелу, уявіть себе феніксом, який завжди повертається до життя.

Карти Таро обіцяють вам рідкісний шанс, вже у четвер усі проблеми можуть зникнути. Такі дива трапляються нечасто, а тому не відмовляйтеся від можливості почати нове життя. Усе нарешті налагодиться, просто довіртеся змінам.

Рак

У четвер ви зможете провести грандіозну роботу над помилками. Не бійтеся визнати неправоту, знайдіть у собі сили та не перекладайте відповідальність на інших. Якщо ви зумієте зробити все правильно - нагорода буде дуже щедрою.

У вашому житті закінчується "чорна" смуга, попрощайтеся з нею і більше не згадуйте про погане. Налаштовуйтеся на початок нового життя і струсіть із себе пил. Вірте в дива, вони вас ощасливлять.