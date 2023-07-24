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На три знаки Зодіаку скоро зваляться неприємності в роботі, коханні і грошах

Гороскоп 2023 (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп розповість про три знаки Зодіаку, для яких кінець липня буде сповненим випробувань. Одним не щаститиме в особистому житті, на інших наваляться проблеми з грошима, а когось чекають випробування на роботі.

Про це читайте далі в матеріалі Styler.

Овен

Вас чекають випробування у різних сферах життя, а особливо - особистим стосункам.

Овнам здаватиметься, що все йде шкереберть, не так, як їм цього хотілося б. До кінця тижня можлива сильна емоційна та фізична втома, тож постарайтеся з витримкою прийняти удари долі.

Діва

Дівам варто проявити обережність у діях та словах, адже є ризик спровокувати оточуючих на негативні емоції або опинитися в центрі провокації, яку вам приготували недоброзичливці. Порада вам: не відповідайте негативом на негатив, відійдіть убік.

На вихідних знайдіть собі заняття, що допоможе досягти рівноваги, і відпочити від проблем на роботі і в особистому житті.

Скорпіон

Намагайтеся цього тижня нічого не забувати та не губити, бо все втрачене до вас уже не повернеться. І це стосується не лише фінансів чи речей, а й усіх сфер життя: кохання, дружби, довіри.

На роботі зменште оберти, оскільки є ризик перевтоми. Сильна втома може позначитися на здоров'ї та настрої.

Дізнайтеся також, як за датою народження визначити характер і долю людини.

Крім того читайте, у яких знаків Зодіаку покращиться фінансове становище до кінця року.

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