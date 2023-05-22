Три важливі правила кожного городника: дотримуйтесь їх, і сусіди будуть заздрити вашому врожаю

Для хорошого врожаю насправді потрібно не так вже й багато – хороша розсада або правильно підібраний сорт, відмінний полив та добриво для землі. Ну і трохи сил, а також часу господарів городу.

А ще суворе дотримання трьох важливих правил досвідчених городників. Яких саме – читайте у матеріалі нижче.

Перевіряємо прогноз погоди

Для посадки, додавання добрив, підгортання, проріджування та інших робіт на городі велике значення має погода.

Наприклад, картопля не любить холоду, сильної спеки, дощу і навіть сильної похмурості. Ідеально для посадки цього овочу – чисте небо, помірне тепло та відсутність опадів.

Комфортно на городі має бути не лише вам, а й вашим рослинам – за дотримання цього правила будьте впевнені, що врожай буде на заздрість сусідам.

Щільна трапеза перед виходом на город

Ви здивуєтеся, але виявляється, ваш стан ситості чи голоду має велике значення для роботи на городі. Висаджувати рослини на голодний шлунок – погана прикмета.

А у поєднанні з тим, що ви не виспалися, дратівливі, почуваєтеся втомленими – тим більше. Не варто і переїдати - це заважатиме працювати на грядках.

Досвідчені городники вважають, що не можна садити рослини в поганому настрої, коли ви злитеся або з кимось посварилися. Найкраще – щільний сніданок, гарний настрій, приємні думки про майбутній урожай.

У грозу сидіть удома

Якщо на вулиці дощ та гроза – не чіпайте свої грядки. Багато хто планує посадку картоплі або приїхали на дачу на вихідні й не хочуть гаяти час, тому виходять працювати за будь-якої погоди. А робити цього категорично не варто.

Мало того, що працювати на городі за такої погоди небезпечно, це ще й позбавить вас урожаю. Ставтеся до землі та рослин з повагою, дайте грунту просохнути, застосовуйте правила посадки – і ваш город вас завжди радуватиме.