Три Спаса и много выходных подряд: все праздники августа и сколько будем отдыхать

Сколько будет выходных и рабочих дней в августе 2021

Всего в месяце будет 31 день, из которых 21 рабочий и 10 - выходных. Отдыхать мы будем с 21 по 24 августа, но 23-е число отработаем в субботу, 28-го.

Выходными в августе станут: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 29 число.

Коллаж РБК-Украина: Календарь выходных и рабочих дней в августе 2021

Самые важные праздники в августе

Украинцы традиционно в конце лета отпразднуют Три Спаса - Медовый (Маковей), Яблочный и Ореховый (Хлебный). В православной церкви эти дни связаны с началом Успенского поста, Преображением Господним и Успением Пресвятой Богородицы.

Конечно же главным событием августа станет празднование 30-летия со Дня Независимости Украины, 24 августа, которому будет предшествовать День государственного флага Украины 23 августа.

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