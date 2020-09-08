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Эти три симптома сигнализируют о развитии рака груди: признаки серьезной опасности

Вторник 08 сентября 2020 22:34
Эти три симптома сигнализируют о развитии рака груди: признаки серьезной опасности
Эксперты назвали три важных симптома рака груди (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Специалисты назвали симптомы, которые указывают на развитие рака груди

Рак груди является одним из самых серьезных онкологических заболеваний. Его можно победить, но для этого болезнь должна быть диагностирована на ранних стадиях.

Как рассказали в благотворительной организации "Рак груди сейчас", онкология появляется из-за многих жизненных факторов – образ жизни, генетика, загрязнение окружающей среды. Специалисты назвали три главных симптома, которые сигнализируют о том, что развивается рак груди.

Уплотнение в груди. Это может быть шишка или просто припухлость в груди, в верхней части груди или даже в подмышечной впадине. Они могут быть невидимы для глаза, но обычно такие изменения ощущаются. При малейшем подозрении нужно осмотреть грудь и по необходимости – срочно обратиться к специалисту.

Изменения сосков. Любое изменение соска должно насторожить женщину. Это может быть ощущение втянутости, сыпь, корка вокруг соска, любые непонятные выделения.

Изменение кожи вокруг груди. Это может быть странное сморщивание, ямочки. Кожа может стать красной или воспаленной. При таких симптомах обязательно нужна консультация маммолога.

Как обследовать грудь на предмет развития рака

Кроме того, эксперты обратили внимание, что любая боль в груди, а также изменение ее размеров – это сигнал того, что нужно показаться врачу немедленно. Не все изменения могут быть злокачественными и достаточно провести обследование, чтобы получить диагноз.

Напомним, ранее мы писали о том, что онколог назвал симптомы, которые категорически нельзя игнорировать, так как может развиваться рак.

А также рассказывали о том, что врачи назвали симптом рака, который позволяет диагностировать болезнь на первой стадии.

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