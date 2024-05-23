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Три роки не могла їсти та постійно блювала: у Львові в дитини знайшли вроджену аномалію

У Львові врятували дитину з вродженою аномалією (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові лікарі виявили причину, яка впродовж трьох років змушувала 8-річну дівчинку страждати. Зокрема, щоразу після їжі її мучила блювота.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Першого медичного об'єднання Львова.

Коли почались проблеми

У третьокласниці Василинки Приступи з Львівської області проблеми зі шлунком почалися ще в садочку. Дівчинка час від часу скаржилася на біль у животику, її постійно нудило.

Однак, коли Василинці було 5 рочків, то ці симптоми почастішали і вона взагалі почала відмовлятися від їжі.

Мама забила на сполох і повела донечку на обстеження. Однак, ані аналізи, ані УЗД не вказали на причину такого самопочуття.

Коли Василинка пішла до школи, батьки помітили, що, до всього, їхня дівчинка ще й відстає від однолітків у фізичному розвитку.

Упродовж навчання у першому класі - взагалі не підросла. Водночас болі в животі та блювота лише посилювались.

Одного дня дитина опинилася в лікарні зі зневодненням. Медики виявили, що у маленької пацієнтки аномально великий шлунок. Він розтягнувся настільки, що опустився аж до тазових кісток дитини.

8-річна Василина (фото: facebook.com/1tmolviv)

Вісім років не могли знайти причину

Після обстеження лікарі виявили, що у дитини вроджена аномалія, яка паралізує роботу шлунково-кишкового тракту. В результаті їжа дуже погано проходила до кишківника, затримувалась у шлунку і розтягувала його.

Завідувач хірургічного відділення Денис Конопліцький розповів, коли місця в шлунку вже не залишалось, то дитина починала блювала.

За словами лікаря, єдиним способом допомогти Василинці була хірургічна корекція аномалії.

Оперували дитину у найменш травматичний спосіб - лапароскопічно. Через п’ять проколів по 5 мм кожний хірурги відділили дванадцятипалу кишку від навколишніх тканин, повернули її у більш вертикальне положення та опустили нижче судин, що її стискали.

Операція тривала близько трьох годин і пройшла успішно.

Зараз Василинка впевнено одужує, вона вже нормально їсть, добре почувається та мріє, що нарешті зможе записатися на секцію легкої атлетики

У Львові врятували дитину з вродженою аномалією (фото: facebook.com/1tmolviv)

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