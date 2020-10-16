Три ошибки при лечении простуды: врачи рассказали, что нельзя делать

Наступила осень, а с ней и сезон простуд, которые никуда не делись, несмотря на пандемию коронавируса. Есть распространенные народные методы, которые многие до сих пор используют, когда заболевают. Но, как оказывается, эти методы никогда не тестировались, а просто передавались на словах из года в год. Об этом пишет "Голос".

Первое, что всегда рекомендуют - это пить горячий чай в больших количествах, добавляя туда лимон, варенье и разные травы. Во время ОРВИ действительно рекомендуется много пить для активного "вымывания" вирусов и токсинов (продуктов распада вирусов). Но говорится о воде либо компотах и морсах без сахара. Кстати, в чае содержится кофеин и танины, а они способствуют задержке жидкости в организме. Лучше всего при простуде пить обычную воду без газа и морсы без сахара.

Вторая рекомендация - это употребить как можно больше витамина С внутрь. Это не всегда полезно для организма. Для начала нужно проконсультироваться с врачом. С одной стороны, витамин С действительно является мощным антиоксидантом и помогает защищать клетки от воздействия продуктов распада вирусов. С другой — прием монопрепаратов витамина С в чрезмерных дозах может иметь нежелательные последствия для всего организма.

Третий народный совет - это при простуде принять горячую ванную либо парить ноги. Если вы так сделаете - то поднимете температуру тела. Никакой горячий душ и даже сауна не могут всерьез повлиять на температуру внутренних органов и тем более запустить масштабную выработку особого белка — интерферона, необходимого для настоящей борьбы с вирусами.

Ранее сообщалось, что медик назвал главное отличие коронавируса и гриппа от сезонной аллергии.

Также мы писали о том, что недавно ученые назвали новые симптомы коронавируса, которые появляются не у всех.