Три найгрубіші помилки в сексі, які псують все

Інтимна сторона вкрай важлива для підтримання здорових стосунків у парі. Тому варто знати, які грубі помилки в ліжку можуть зіпсувати геть усе.

Не імітуйте оргазм і свої відчуття

Таким найчастіше грішать жінки, але й чоловіки можуть прикидатися, аби не образити партнера.

Якщо вас щось не влаштовує, не бійтеся ініціювати відкриту розмову, інакше невдоволення наростатиме і врешті-решт зіпсується не тільки інтимна сфера ваших стосунків, але й в цілому все піде шкереберть.

В наш час говорити про секс не соромно, ходити до сексолога - не соромно, тож припиніть грати в пристрасть і вона з'явиться у вашому житті насправді.

Ніколи ні з ким не порівнюйте свого партнера (партнерку)

Цього не можна робити ні в голові, ні в голос. Чоловіків може шалено образити порівняння розмірів чи кількості сексу. А жінкам навряд чи прийдеться до вподоби фраза на кшталт: "А Маша робила це краще".

Навіть якщо партнер вас просить розповісти, чи був колишній (колишня) краще, не потрапляйте в таку пастку - не порівнюйте!

Не втрачайте інтерес до процесу після того, як ви фінішувати, а ваш партнер (партнерка) ще ні

Ніякого "наступного разу ти кінчиш"! Секс має приносити задоволення обом. Коли ви фінішуєте, природно, що ви втрачаєте інтерес - це нормальна реакція вашого організму.

Якщо так трапляється, зробіть паузу, щоб потім продовжити з новими силами. А от повертатися і хропіти - точно не варіант, якщо для вас і партнера (партнерки) важливе ваше сексуальне життя.