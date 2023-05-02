UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Тренінг від Фонду Ахметова для фахівців соціальної сфери зібрав понад 300 учасників

Тренінг від Фонду Ахметова для фахівців соціальної сфери зібрав понад 300 учасників (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Понад 300 учасників долучилися до відеотрансляції на тему "Соціальний супровід та підтримка сімей опікунів, прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу" - заходу, який було проведено Фонду Ріната Ахметова 27 квітня спеціально для фахівців соціальної сфери.

Про це повідомили в прес-службі компанії.

"Я на цій посаді працюю недавно. Тому мені було цікаво все. Зокрема, як заповнювати документацію, оцінювати потреби, вести щоденник роботи тощо. Мені стали зрозуміліші кроки - з чого починати і як рухатися далі. Всі пояснення були конкретними, чіткими й детальними. Ще були корисними психологічні поради для працівників нашої сфери. Працювати з людьми, які пережили втрати, дуже складно, і ми маємо вміти допомогти не лише їм, а і собі. Я дуже дякую за тренінг і чекатиму на наступний", - розповіла Інна Чаглій, психологиня комунальної установи "Центр надання комунальних послуг" Хотинської міської ради.

"Сподобалось передавання практичного досвіду, надання конкретних порад поведінки в певній ситуації, приклад-зразок заповнення документів. Виховання - чи, точніше - перевиховання, навчання дітей з сімей, поведінка яких не піддається корекції до певного суспільно-корисного рівня, часом буває складною навіть в сім’ях, які пройшли навчання... Тож дякую за можливість за допомогою ваших заходів побачити нові варіанти вирішення проблем, нові контакти", - зазначила Олеся Барасюк, начальниця служби у справах дітей Коршівської сільської ради.

"Проведення тренінгу було логічним і доступним. Добре, що більш детально була викладена інформація про прийомні сім’ї. Уся інформація корисна. Війна - це погано і важко для всіх. Усі питання, які виникали, вирішувалися по мірі надходження. Добре, що з самого початку вівся облік усіх категорій дітей, слідкували за появою нових державних документів, якими керувалися у своїх діях", - відмітила Лілія Вілянська, начальниця відділу "Служба у справах дітей" Клішковецькоі сільської ради.

Програма "Рінат Ахметов - Дітям. Сирітству - ні" постійно надає інформаційну підтримку українським родинам та співробітникам служб, які допомагають сім’ям. Зокрема, проводить безкоштовні тренінги для батьків-усиновителів, опікунів, прийомних батьків та батьків-вихователів, професійні заходи.

Читайте РБК-Україна в Google News