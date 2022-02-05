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Тренер украинских фигуристов рассказала о провокациях росСМИ на Олимпиаде: "какие же мра*и, фу"

Автор: Владимир Костырин

На Зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине представитель росСМИ беспардонно влез в беседу между украинским журналистом и фигуристами Софией Голиченко и Артемом Даренским со своим вопросом, а ответ позже был выдан якобы как "интервью".

Об этом заявила тренер спортивной пары Лилия Батутина в своем Facebook.

Она очень эмоционально отреагировала на ситуацию с такой провокацией на Играх со стороны российской прессы, и весьма нелестно высказалась о подобном "приеме".

"Какие же мра...и... фу... Это все что нужно знать о подлости российских СМИ... Тошно, противно... как можно так с детьми?... г*внюки..." - возмущается тренер.

Батутина подчеркнула, что фигуристы Голиченко и Даренский разговаривали с украинским журналистом и ему давали интервью, но не российскому.

Украинские фигуристы София Голиченко и Артем Даренский на Зимней Олимпиаде-2022 (фото: facebook.com/olympicua)

Когда же представитель росСМИ влез в разговор с вопросом "Общаетесь ли вы с командой ОКР?", спортсмены ответили: "Мы стараемся не общаться сейчас ни с какими командами в связи с обострением ситуации с коронавирусом".

Также в своем посте Батутина добавила скрин публикации, как позже была подана и растиражирована в СМИ реплика украинских спортсменов.

Фото: скрин facebook.com/liliya.batutina

Напомним, на Играх-2022 в Пекине на командном турнире по фигурному катанию за свое выступление пара из Днепра Артем Даренский и Софья Голиченко получили 53.65 балла, что принесло девятый результат.

Ниже - фото с выступления фигуристов, которые попали в топ-10 на Олимпиаде.

Выступление фигуристов Голиченко и Даренского на Олимпиаде-2022 в Пекине (фото: facebook.com/olympicua)

Ранее мы писали, что 4 февраля во время матча Украина-Россия болельщикам запретили петь известную песню про Путина.

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Олимпиада