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Тренер розповів, що потрібно їсти на сніданок, щоб схуднути

Понеділок 15 липня 2024 10:13
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Тренер розповів, що потрібно їсти на сніданок, щоб схуднути Що їсти на сніданок, щоб не нашкодити фігурі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Юрій Попко

Сніданок повинен бути правильним та збалансованим, щоб не зашкодити фігурі. Від такого прийому їжі відмовлятися не можна. Варто пам'ятати, що здоровий сніданок - це ключовий початок дня.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера Юрія Попка.

Що їсти на сніданок

Сніданок повинен бути збалансованим по білках, жирах і вуглеводах. А також повинна бути присутня клітковина.

Наприклад,це крупа, яка довго вариться - не швидкого приготування. Сюди відноситься плющева вівсянка, може бути гречка. Якісна цільнозернова крупа повинна варитися 15 -20 хвилин.

Такий сніданок - це чудове джерело складних вуглеводів, також там присутній рослинний білок та клітковина. Також можна відварити два яйця - це еталонне джерело білка, а в жовтку присутній тваринний жир, який корисний і потрібний організму.

"Далі додаємо нарізку овочеву, можемо ще додати авокадо - це рослинний жир і виходить, що в такому сніданку є вуглеводи, білок, клітковина і жир", - написав тренер.

Переваги сніданку

Вже давно відомо, що сніданок пропускати не можна, адже це важливий прийом їжі. Ось головні переваги сніданку:

  • люди, які снідають, споживають більше основних поживних речовин, які необхідні для здорового тіла і способу життя
  • люди стають стрункішими за тих, хто пропускає сніданок
  • сніданок сприяє когнітивним функціям - він покращує концентрацію і стимулює фізичну активність
  • сніданок забезпечує багатьма поживними речовинами організм дітей

Регулярні та своєчасні сніданки також можуть зменшити кількість нічних приймань їжі та перекусів, що вкрай важливо, оскільки більшість людей найменш активні ввечері.

Раніше ми повідомляли про найкращу звичку на сніданок, яка може продовжити життя.

Також ми писали, які помилки найчастіше усі допускають під час сніданку.

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