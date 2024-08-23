Тренер розповів, що потрібно їсти щодня, що бути здоровими

Що їсти, щоб бути здоровим

Більшість проблем з ШКТ повʼязано з тим, що люди не їли багато корисної їжі.

Зокрема, мова йде про такі проблеми:

﻿каміння в жовчному

﻿закрепи

﻿здуття, метеоризм

﻿порушення мікрофлори кишківника

﻿високий рівень поганого холестерину

﻿атеросклеротичні бляшки, серцевосудинні захворювання

Усі знають, що раціон має складається з наступних нутрієнтів:

﻿білки

﻿жири

﻿вуглеводи

клітковина

Клітковина або харчові волокна повинні бути присутні щодня у раціоні, якщо людина хоче бути здоровою.

Білки організм розщеплює до амінокислот. Жири до жирних кислот і води, а вуглеводи - усі до молекул глюкози.

Клітковина належить до вуглеводів, але наш ШКТ не може її розчепити і нею живляться бактерії, які живуть в кишківнику.

Таким чином покращується мікрофлора. Але якщо ми їмо часто і багато: булки, випічку, пасту, солодке, то навпаки утворюється патогенна зона, розростаються віруси, бактерії та грибки.

Кількість клітковини в раціоні напряму впливає на імунітет, роботу ШКТ та організму в цілому.

Клітковина бере участь у формуванні калових мас та впливає на швидкість їх проходження через травний тракт, понижує рівень холестерину у крові, нормалізує склад мікрофлори травної системи та проявляє пребіотичну дію.

На що впливає клітковина

В першу чергу на масу тіла, не в тому плані, що вона володіє якимось чарівним "жироспалюючим" ефектом, а в плані, що вона дає ситість, оскільки розбухає в шлунку.

"Коли шлунок повний і їжа тисне на стінки шлунку, ми відчуваємо ситість і перестаємо споживати калорії, тобто менша ймовірність, що ви будете переїдати, бо ситість наступає швидше, а також довше будете залишатись ситими і кількість прийомів їжі зменшиться", - йдеться у повідомленні.

Коли людина їсть смаколики, а саме прості вуглеводи, то отримує калорії, які швидко дають енергію і не насичують надовго. Тому через пів години ви знову будете голодні будете.

Експерт радить до такого прийому їжі додати продукти, які містять клітковину, цим самим ми страву з високим глікемічним індексом понижаємо.

Тому в кожен прийом їжі варто додавати тарілку і бажано побільше овочів та зелені.

Де є клітковина

Вона є в крупах цільнозернових, наприклад у вівсянці, яка довго вариться (необроблена), також рис бурий, бо він не шліфований, там є клітковина і в лушпинні цьому мінерали.

Потрібно шукати крупи цільнозернові, які слід варити мінімум 20 хв. Обирайте різноманітні горіхи, насіння, але такі продукти ще багаті жирами.

Ідеальне джерело клітковини - це овочі та зелень. Далі усі ягоди, там є мало природнього цукру і на останньому місці фрукти, там ще більше цукру, тому не варто зловживати.

Також слід додати сюди бобові, типу сочевиці, квасоля, боби та нут. Також клітковина є в грибах, оскільки вони практично не перетравлюються.

Добова норма клітковини

Для здорового функціонування організму необхідна така норма клітковини: