Тренер розказав, як їсти горіхи та не гладшати

Як їсти горіхи та не гладшати

Горіхи щодо засвоюваності дуже цікавий продукт. Тренер навів приклад, як в одному експерименті люди, які їли сирий мигдаль, отримували в середньому не 600 калорій, як зазначено не етикетці, а лише 442 калорії]. Був там унікум, який отримував зі 100 грамів мигдалю нікчемні 284 калорії. Річ у тому, що не всі люди дуже ретельно жують їжу, а непрожовану шлунок погано засвоює.

Горіхова паста - дуже калорійна та засвоюється шлунком повністю.

"Часточки в горіховому маслі в тисячу разів дрібніші, ніж ті, які видають наші зуби. Тому будь певен, з арахісової пасти ти отримаєш всі неймовірні 600 калорій, які зазначені на етикетці", - написав Віктор.

За його словами, зі смажених горіхів засвоюється на 9% більше калорій, ніж з сирих. Бо смажіння робить їх крихкими і не такими твердими.

"Зате смачнішими, тому я би не економив тих 10% і пройшов би додаткових... кілометр. Так, різниця в ста грамах смаженого мигдалю коштує 1 кілометр ходьби", - уточнив він.

Загалом, горіхи (не горіхова паста) - це здоровий продукт. Там є гарний жир, білок, вітаміни, мінерали, клітковина.

Мандзяк зазначив, щодо маси тіла, фігури і талії, навіть 442 калорії в ста грамах сирих горіхів - це, звісно, не 600, але й не 50 як в яблуку.

Тому декілька десятків грамів горіхів і насіння в день - розумний баланс між задоволенням, здоров"ям і фігурою.