Тренер объяснил, можно ли перебивать голод водой: "дверца туалета будет поскрипывать каждые 15 минут"

Почему вода от голода не спасет, но может навредить

Эксперт призвал не доверять советам в интернете о том, что от голода на диете якобы спасает вода. И вот почему:

Вода должна употребляться по желанию, насиловать себя водой - нездорово. Если вас терзает чувство голода при похудении, то скорее всего ваша программа по рациону подобрана неправильно: слишком большой дефицит калорий, мало двигаетесь, неверно подобранное соотношение сытных и "гедонистических" продуктов, ведь при идеально спланированном похудении допускается лишь еле ощутимый голод. Вода в принципе никудышное средство перебивания голода. Так, растяжение желудка лишь стимулирует сытость, и даже после литра воды минут через 20 желудок уже будет пуст, что подтверждается исследованиями.

Ученые подтверждали, что вода, потребленная за пол часа до еды, не влияла на количество полученных с пищей калорий, а у людей в возрасте - снижала количество потребленных калорий.

"А вот дверца туалета будет ритмично поскрипывать каждые 15 минут в результате "перебивания голода водой". А еще можно схлопотать водную интоксикацию", - отмечает фитнес-тренер.

Он также обращает внимание, что вода - бескалорийная, в растяжение стенок желудка - всего лишь один из факторов сытости, при этом сытость очень сильно нуждается в калориях.

Что говорит наука о воде и сытости

В ходе одного эксперимента ученые исследовали, как вода и вода в составе блюда влияет на сытость. В нем приняли участие три испытуемые группы добровольцев и еще одна - контрольная. Результаты работы были опубликованы в медицинском журнале National Library of Medicine.

Первые употребляли курино-рисовую запеканку и не запивали, вторые - наоборот, должны были запеканку запивать, а третьи просто размешали ее с водой (по факту ели курино-рисовый суп).

Состав блюд, химический состав и калорийность во всех группах были идентичными, все вычислено в грамм.

После этого в течение дня у испытуемых было еще два приема пищи (обед и ужин), во время которых разрешалось есть все что хочешь. Все съеденное четко фиксировалось, чтобы определять сытность блюда.

В итоге: употреблявшие тот самый суп за обедом и ужином ели на 112 ккал меньше запивавших запеканку водой. А разницы между первой и второй группами не было. Вывод - вода сытость не стимулирует, в отличие от воды в составе блюда.

Что же лучше употреблять из "жидкой пищи"

Специалист призывает налегать на овощи и фрукты. Так, объясняет он, люди, употребляющие супы, имеют меньшую массу тела и более узкую талию. Вода в составе продуктов и блюд делает человека сытым при меньшем количестве полученных калорий. При этом важно учитывать, что:

вода в составе овощей, фруктов, клубня, молока, борща, супа - это сытно;

а вот в составе сладких калорийных вод, соков, компотов, морсов, кваса и пива - нет.

"Перебивать водой голод - крайне неэффективная, вредная и даже опасная стратегия. Пить воду нужно по желанию, и само желание (жажда) - индикатор того, что организм нуждается во влаге. В контексте контроля массы тела или похудения важно, чтобы жажда утолялась бескалорийной жидкостью, чем и есть вода", - отмечает Мандзяк

Так, резюмирует эксперт, жажду утоляют водой, а голод перебивают едой. Не перепутайте!