UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Тренер моделей Victoria’s Secret розкрила 5 секретів стрункості манекенниць

Які секрети стрункості моделей Victoria’s Secret (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Тренер моделей білизни Victoria’s Secret розказала, які фізичні вправи допомогають бути у формі її підопічним.

Як тренуються перед показом знамениті манекенниці, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на New York Post.

5 правил стрункості моделей Victoria’s Secret

Меган Роуп, тренер "ангелів" та засновниця The Sculpt Society, клієнтами якої є Карлі Клосс і Міранда Керр, поділилася 5 секретами стрункості її підопічних.

1. Вправа бічний витяг

Щоб зміцнити руки та відкрити груди та плечі, Меган рекомендує цю класну вправу.

Почніть з розведення ліктів збоку від тіла долонями вгору. Тепер витягніть руки в сторони долонями назад. Роуп пропонує створити опір, уявивши, як ви рухаєтесь у воді брасом. Зробіть 24 повторення.

Вправа бічний витяг (Скриншот)

2. Випади 

Щоб зміцнити ноги та сідниці, ніщо не зрівняється з випадом. Почніть з відведення правої ноги назад і скручування пальців. Зігніть обидва коліна, вдихаючи вниз. Тепер, утримуючи вагу в передньому пеклі, встаньте, видихаючи підйом. Повторіть 12 разів, перш ніж переходити на лівий бік.

3. Планка

Почніть у положенні планки, задіявши корпус і опустивши сідниці. Перехрестіть коліно протилежним ліктем і повторіть вісім разів, перш ніж змінити сторону. Виконайте щонайменше 8 разів.

Роуп каже, що ця вправа для всього тіла чудово підходить для розвитку основної сили.

Вправа планка зміцнює тіло (Скриншот)

4. Пташка-собака

Почніть у положенні на столі, з рівною спиною та зігнутими колінами. Тримаючи стегна на одному рівні, витягніть праву ногу назад, витягнувши ліву руку прямо перед собою. Тепер зігніть праве коліно до грудей і приведіть лівий лікоть до нього. Повторіть 12-24 рази, перш ніж перейти до лівої ноги та правої руки.

Вправа чудово зміцнює серцевину та низ, покращує поставу та може допомогти полегшити біль у попереку.

5. Скручування

Почніть на спині, зігніть коліна під кутом 90 градусів над стегнами. Помістивши руки за голову, підніміть плечі до живота.. Торкніться правою ногою об підлогу і поверніть її на висоту стегна. Повторіть 12 разів, а потім перейдіть на лівий бік.

Вправа скручування (Скриншот)

Читайте також, як суперпідтягнута мама назвала простий спосіб схуднути після 40 років.

Вам буде цікаво прочитати, як 27-річна жінка схудла на 90 кілограмів, позбувшися всього двох звичок.

Читайте РБК-Україна в Google News
похудениеЗдоров'я