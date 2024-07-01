Трендовий "морський" декор: як додати свіжості в інтер'єр

В літню спеку морський мотив продовжує захоплювати домашні інтер'єри, даруючи прохолоду води кімнатам та позитивний настрій - неважливо, як далеко море чи річка. Центральним елементом тренду стають мушлі - морські та річкові.

Про те, як оздобити оселю мушлями, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart .

Використати декор хвилястої форми

Якщо ви хочете долучитися до цієї тенденції у витончений спосіб, дизайнери пропонують надати перевагу декору у формі мушлі, а не справжнім мушлям.

Наприклад, обрати миски або кошики з рюшами, щоб передати природну красу морських мушель у сучасному вигляді.

Плетений кошик особливо нагадує форму морської мушлі, а його текстура створює відчуття невимушеності морського стилю.

Обрати сантехніку для ванної кімнати у вигляді мушлі

Такі мотиви - чудове доповнення для невеликих приміщень, де вони додають об'єму і деталей, не займаючи багато місця.

До ванни можна додати текстури та акцентів за допомогою витонченого умивальника, подібного до мушлі, або мушель мідій на дзеркалі.

Помістити мушлю в центр столу

Створіть фокусну точку для обіднього столу, розмістивши в центрі велику мушлю унікальної форми.

А також можна додати й інший, менш акцентний декор по всій кімнаті - наприклад, покладіть кілька жмень у красиву миску на столику або помістіть улюблену мушлю в рамку і повісьте на стіну.

Використати мушлі як декор для стін

Якщо ви озирнетесь навколо, то побачите, що більшість наявного декору вашого будинку можна оновити, додавши мушлі.

Наприклад, розташувавши мушлі річкових мідій колами, внутрішньою поверхнею догори, щоб надати базовому кованому підвісному бра для свічок гарного оздоблення.

Використати велику мушлю як підставку для свічок

Мушлі можна використовувати як підставку для різноманітних речей. Щоб річ викликала розслаблення і заспокоєння, можна розмістити текстуровану велику мушлю на полиці і поставити всередину свічки.

Зробити акценти на подушках у формі мушель

Спальня - чудове місце для використання декору в стилі мушель. Це простір легко доповнити оксамитовими подушками у формі мушель як фокусну точку, підібравши їхній колір під колірну гаму інтер'єра.

Створити раму для дзеркала з мушель

Тренд на мушлі дає багато можливостей для створення красивого декору з сувенірів, які колись були зібрані на пляжі.

Морські або навіть річкові мушлі нададуть старому дзеркалу нового загадкового вигляду. Просто викладіть мушлі по краях дзеркала і приклейте їх, коли будете задоволені результатом.

Створити ілюзію декору з мотивом мушель або хвиль

Найкраще в цьому тренді те, що його можна інтерпретувати по-різному. Йдеться не лише про те, щоб розвісити кілька мушель з пляжу по всій оселі.

Натхнення мушлями можна знайти скрізь: килимки з зубчастими краями, шпалери, натхненні океанськими хвилями та плетені аксесуари.