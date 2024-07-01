Трендовый "морской" декор: как добавить свежести в интерьер

В летнюю жару морской мотив продолжает заполнять домашние интерьеры, даря прохладу воды комнатам и положительное настроение - неважно, как далеко море или река. Центральным элементом тренда становятся раковины - морские и речные.

О том, как украсить жилище ракушками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Использовать декор волнистой формы

Если вы хотите приобщиться к этой тенденции утонченным образом, дизайнеры предлагают предпочесть декор в форме раковины, а не настоящим ракушкам.

Например, выбрать миски или корзины с рюшами, чтобы передать естественную красоту морских раковин в современном виде.

Плетеная корзина особенно напоминает форму морской раковины, а ее текстура создает ощущение непринужденности морского стиля.

Выбрать сантехнику для ванной комнаты в виде раковины

Такие мотивы - прекрасное дополнение для небольших помещений, где они придают объем и детали, не занимая много места.

В ванну можно добавить текстуры и акценты с помощью изящного умывальника, подобного раковине, или раковин мидий на зеркале.

Поместить раковину в центр стола

Создайте фокусную точку для обеденного стола, разместив в центре большую раковину уникальной формы.

А также можно добавить и другой, менее акцентный декор по всей комнате - например, положите несколько горстей в красивую миску на столике или поместите любимую раковину в рамку и повесьте на стену.

Использовать раковины в качестве декора для стен

Если вы оглянетесь вокруг, то увидите, что большинство имеющегося декора вашего дома можно обновить, добавив ракушки.

Например, расположив раковины речных мидий кругами, внутренней поверхностью кверху, чтобы придать базовому кованому подвесному бра для свеч красивой отделки.

Использовать большую раковину как подставку для свечей

Рамки можно использовать как подставку для разнообразных вещей. Чтобы вещь вызвала расслабление и успокоение, можно разместить текстурированную большую раковину на полке и поставить внутрь свечи.

Сделать акцент на подушках в форме раковин

Спальня - отличное место для использования декора в стиле ракушек. Это пространство легко дополнить бархатными подушками в форме раковин как фокусную точку, подобрав их цвет под цветовую гамму интерьера.

Создать раму для зеркала из ракушек

Тренд на ракушки дает много возможностей для создания красивого декора из сувениров, когда-то собранных на пляже.

Морские или даже речные ракушки придадут старому зеркалу новый загадочный вид. Просто выложите ракушки по краям зеркала и приклейте их, когда будете довольны результатом.

Создать иллюзию декора с мотивом раковин или волн

Лучшее в этом тренде то, что его можно интерпретировать по-разному. Речь идет не только о том, чтобы развесить несколько ракушек с пляжа по всему дому.

Вдохновение раковинами можно найти везде: коврики с зубчатыми краями, обои, вдохновленные океанскими волнами и плетеные аксессуары.