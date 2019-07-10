Требуют отдать долги родственника: украинцам рассказали, как защититься от коллекторов

Украинцы чаще стали пользоваться услугами контор, предоставляющим быстрые кредиты. Этому в том числе способствует и повышение платы за коммунальные услуги. И хотя "дорогой" зимний период наступит не завтра - все равно полезно узнать - как иногда могут аукнуться "быстрые деньги", на что способны коллекторы и как обезопасить себя от их чрезмерных аппетитов.

Отметим, что иногда граждане сталкиваются с такими случаями, когда коллекторы требуют вернуть несуществующие долги, а сами люди даже никогда не брали кредитов. Иногда заемщики заставляют расчитаться с долгами родственников, которые могут накопить серьезные суммы долгов. Одним из таких примеров стал случай в Киеве, связанный с конторой "В", передает "КП в Украине".

Ветеран АТО на Донбассе Андрей, который 4 года был на фронте, после демобилизации вернулся в столицу. Мужчина не захотел возвращаться на предыдущую работу электриком в научный институт, а на новых местах надолго не задерживался. Он стал брать деньги в кредит, начал употреблять наркотики, затем стал постоянным клиентом киосков с "быстрыми деньгами", которых полным полно в городе.

Его мама рассказала, что на сына приватизирована одна четвертая двухкомнатной квартиры, и коллекторы стали звонить по ночам, выбить двери, угрожали и обещали продать квартиру за долги. За несколько месяцев женщина выплатила им около 100 тысяч гривен. Но мужчина и дальше брал деньги у этой конторы.

Женщина обратилась в полицию. По данным Госреестра судебных решений, против этой конторы "В" в разных областях Украины открыто до десятка уголовных дел по заявлениям людей, на которых кредиты оформляли без ведома. В то же время информации относительно приговоров ничего не удалось найти. Компания продолжает работать.

Юристы заявляют, что долг родственника можно не отдавать, если нет договора поручительства. По словам адвоката Ростислава Кравца, в "Быстрых деньгах" такие документы не оформляют, и ни родные, ни друзья не должны платить за кредитора.

"Если на вас наседают, давайте решительный отказ, а в случае давления вызывайте полицию. Обычно ростовщики отстают", - подчеркнул он.

Иллюстративное фото: twitter.com/CreditsMoney

Относительно ситуации с недвижимостью он заявил, что на принадлежащую должнику часть квартиры могут наложить арест, но для ее продажи нужно ее выделить, а этим никто не занимается.

"Поэтому подобные споры бесперспективны. Единственное, хозяевам жилья, часть которого находится под арестом, проблематично будет его продать", - добавил он.

Союз контор по предоставлению кредитов регулирует Нацкомфинуслуг, рассказал финансовый аналитик Алексей Кущ. Он добавил, что в настоящее время этот регулятор "отмирает, финансовые компании должны отойти под контроль НБУ, но пока процедура затягивается".

"В этот переходной период образовался "серый рынок", где нет контроля, правил игры, санкций", - ометил эксперт.

Производства открывают по факту, а это не является основанием для отзыва лицензии и прекращения деятельности предприятия. Следствие может длиться годами, а если дело даже доходит до суда, то развалится. Без государственного регулятора, без четких правил деятельности "финансовая махновщина" будет продолжаться, заключил он.

Напомним, ранее мы писали о том, как коллекторы выбивают деньги из беззащитных людей.

А также рассказывали, что коллекторы "похоронили" ребенка из-за долгов родителей.