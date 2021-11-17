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Требуют действий от СНБО: в Киеве продолжаются митинги против Загида Краснова

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Киев, Среда 17 ноября 2021 15:25
Требуют действий от СНБО: в Киеве продолжаются митинги против Загида Краснова Фото: в Киеве продолжаются митинги против Загида Краснова (nashemisto.dp.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве продолжаются акции протеста против Загида Краснова, одиозного депутата горсовета Днепра и бизнесмена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Наше місто".

Ранее митингующие собирались под зданиями МВД и СБУ с требованиями применить к "вечному кандидату в мэры" санкции. Участники акции протеста считают, что он довольно давно ведет бизнес с РФ и связан с сепаратистом Царевым.

Митинги все еще продолжаются. Теперь активисты требуют принятия каких-либо мер от СНБО.

Требуют действий от СНБО: в Киеве продолжаются митинги против Загида Краснова

Требуют действий от СНБО: в Киеве продолжаются митинги против Загида Краснова

До прихода в политику деятельность Загида Краснова была далеко не радужной. Десятки источников и сканы милицейских сводок говорят о том, что он занимался рэкетом мелких предпринимателей и мошенничеством.

Загид - это прозвище, которое Загид Краснов получил в ОПГ авторитета Мухтара. Дагестанский криминальный авторитет Мухтар Магомедов умер в ходе так называемой "днепропетровской бойни". Загид занял его место.

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