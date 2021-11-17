Требуют действий от СНБО: в Киеве продолжаются митинги против Загида Краснова

В Киеве продолжаются акции протеста против Загида Краснова, одиозного депутата горсовета Днепра и бизнесмена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Наше місто ".

Ранее митингующие собирались под зданиями МВД и СБУ с требованиями применить к "вечному кандидату в мэры" санкции. Участники акции протеста считают, что он довольно давно ведет бизнес с РФ и связан с сепаратистом Царевым.

Митинги все еще продолжаются. Теперь активисты требуют принятия каких-либо мер от СНБО.