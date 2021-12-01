"Требую много денег или сок": блогер из США украл фото украинца для авы и теперь наш Саша известен на весь мир

Украинский актер, победитель "Лиги смеха" в составе "Инародного театра абсурда "Воробушек" и музыкант Александр Сердюк (Колмен) был очень удивлен, увидев свое лицо на Twitter-аватарке американского блогера Трэвиса Вью (Travis View) - одного из авторов знаменитого подкаста QAnon Anonymous.
Теперь Саша требует у американца компенсации, ведь он, сам того не зная, стал частью конспирологических разборок о "сатанистах-педофилах", якобы управляющих США, а заодно и всем миром.
Читайте ниже в материале Styler про перипетии этой странной, но крайне интересной истории.
На аккаунт конспиролога подписано около 85 тысяч пользователей. Себя же он называет "отцом, мужем, гоблином из водопроводной воды, сторонником теории заговора и других признаков антиутопии".
Интересно, что Twitter Трэвиса Вью засветился в сериале HBO про одну из самых популярных сегодня в Штатах теорию заговора QAnon.
Речь идет о шестисерийном документальном проекте "Q: Into the Storm", премьера которого состоялась еще 21 марта этого года.
А вот так выглядит Twitter-аккаунт конспиролога с фото нашего актера на аватарке, который показали в сериале:
Конспирологическая теория QAnon появилась впервые в 2017 году и стала популярна в ходе президентского срока Дональда Трампа.
Согласно ей, США управляет "группа сатанистов-педофилов, каннибалистов, в которую входят лидеры Демократической партии, известные бизнесмены, голливудские звезды и члены королевских семей".
Что там говорить, если сам Дональд Трамп ссылался на этот канал около полусотни раз в своих твитах, а ряд американских конгрессменов и знаменитостей активно его же и продвигали.
В какой-то момент ФБР даже охарактеризовало QAnon как потенциальную угрозу терроризма внутри страны.
А что Саша? В первую очередь украинец требует у Трэвиса объяснений.
Он даже записал видео, адресованное конспирологу, в котором "поздоровался" с блогером.
"Привет, Трэвис, я Александр. У тебя мое лицо на аватарке. Спасибо, чувак, спасибо. Это большая честь для меня. И в сериале HBO мое лицо тоже... Вот моя карта. Мне нужны деньги, мне нужны очень большие деньги... Или один апельсиновый сок. Договорились?" - обратился актер в шуточном видео к конспирологу.
После того, как Александр опубликовал это видеообращение, Трэвис тут же ответил.
"Черт возьми, меня нашел украинский актер, который позировал для стоковой фотографии, которую я использую в своем Twitter. Думаю, я должен этому человеку апельсиновый сок", - написал конспиролог.
Когда блогер репостнул видео Саши Колмена, все его 85-тысячное комьюнити, включая какие-то студии, продюсеров, людей с "галочкой" и прочих инфлюенсеров стали называть актера чуть ли не легендой и выражать желание отправить ему тот самый апельсиновый сок.
И даже официальное сообщество этих конспирологов опубликовало твит с Сашей.
Скриншоты (Twitter/Travis View)
Сам же Александр снова интересуется: где же его апельсиновый сок?
"Итак ... Где мой сок? Должен сказать, ты нес ответственность за меня в Twitter, потому что я впервые в жизни зарегистрировался здесь из-за тебя", - прокомментировал актер.
Пока Саша ждет свой сок, в интернете дельцы активно зарабатывают на его фото. Например, на платформе TeePublic можно купить стикеры с изображением Сердюка:
Скриншот (teepublic.com)
А как же выглядит Трэвис Вью на самом деле?
Скажем так: не очень он похож на Сердюка. Да и на Трэвиса Вью он не очень "смахивает", ведь на самом деле его зовут Логан Стрейн. И до своей блогерской карьеры он работал маркетологом в Калифорнии.
Одно из немногочисленных фото, которые можно найти в сети, опубликовано The Washington Post.
Трэвис Вью (скриншот: washingtonpost.com)
А это его профиль на IMDB (да-да, Вью уже не первый раз становится героем документалок):
Трэвис Вью (фото: imdb.com)
Что же. Пока весь американский Twitter обсуждает видео Саши Колмена, нам остается только ждать, чем закончится эта забавная история.
Ранее мы писали, что блогер-антивакс в центре Киева заявила, что украинцы и русские - один народ.