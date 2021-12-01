"Требую много денег или сок": блогер из США украл фото украинца для авы и теперь наш Саша известен на весь мир
Украинский актер, победитель "Лиги смеха" в составе "Инародного театра абсурда "Воробушек" и музыкант Александр Сердюк (Колмен) был очень удивлен, увидев свое лицо на Twitter-аватарке американского блогера Трэвиса Вью (Travis View) - одного из авторов знаменитого подкаста QAnon Anonymous.
Теперь Саша требует у американца компенсации, ведь он, сам того не зная, стал частью конспирологических разборок о "сатанистах-педофилах", якобы управляющих США, а заодно и всем миром.
Читайте ниже в материале Styler про перипетии этой странной, но крайне интересной истории.
Кто такой Трэвис Вью и о чем его теория заговора
На аккаунт конспиролога подписано около 85 тысяч пользователей. Себя же он называет "отцом, мужем, гоблином из водопроводной воды, сторонником теории заговора и других признаков антиутопии".
Интересно, что Twitter Трэвиса Вью засветился в сериале HBO про одну из самых популярных сегодня в Штатах теорию заговора QAnon.
Речь идет о шестисерийном документальном проекте "Q: Into the Storm", премьера которого состоялась еще 21 марта этого года.
А вот так выглядит Twitter-аккаунт конспиролога с фото нашего актера на аватарке, который показали в сериале:
Скриншот (Twitter/Travis View)
Конспирологическая теория QAnon появилась впервые в 2017 году и стала популярна в ходе президентского срока Дональда Трампа.
Согласно ей, США управляет "группа сатанистов-педофилов, каннибалистов, в которую входят лидеры Демократической партии, известные бизнесмены, голливудские звезды и члены королевских семей".
Что там говорить, если сам Дональд Трамп ссылался на этот канал около полусотни раз в своих твитах, а ряд американских конгрессменов и знаменитостей активно его же и продвигали.
В какой-то момент ФБР даже охарактеризовало QAnon как потенциальную угрозу терроризма внутри страны.
Сердюк стал частью теории заговора, сам того не подозревая
А что Саша? В первую очередь украинец требует у Трэвиса объяснений.
Он даже записал видео, адресованное конспирологу, в котором "поздоровался" с блогером.
"Привет, Трэвис, я Александр. У тебя мое лицо на аватарке. Спасибо, чувак, спасибо. Это большая честь для меня. И в сериале HBO мое лицо тоже... Вот моя карта. Мне нужны деньги, мне нужны очень большие деньги... Или один апельсиновый сок. Договорились?" - обратился актер в шуточном видео к конспирологу.
@travis_view my friend is sending his regards and is asking for an orange juice :D pic.twitter.com/uXfcmsYRll— v (@kitaynik) November 30, 2021
Трэвис ответил Саше, и тут понеслось
После того, как Александр опубликовал это видеообращение, Трэвис тут же ответил.
"Черт возьми, меня нашел украинский актер, который позировал для стоковой фотографии, которую я использую в своем Twitter. Думаю, я должен этому человеку апельсиновый сок", - написал конспиролог.
Holy shit, the Ukranian actor that posed for the stock photo I use for my Twitter pfp has found me.— Travis View (@travis_view) November 30, 2021
I guess I owe the man an orange juice. https://t.co/7IAz922aZY
Когда блогер репостнул видео Саши Колмена, все его 85-тысячное комьюнити, включая какие-то студии, продюсеров, людей с "галочкой" и прочих инфлюенсеров стали называть актера чуть ли не легендой и выражать желание отправить ему тот самый апельсиновый сок.
И даже официальное сообщество этих конспирологов опубликовало твит с Сашей.
A message from the real man behind the face of artist "Travis View" pic.twitter.com/a8FSpzzHxr— QAA Podcast (@QanonAnonymous) November 30, 2021
Скриншоты (Twitter/Travis View)
Сам же Александр снова интересуется: где же его апельсиновый сок?
"Итак ... Где мой сок? Должен сказать, ты нес ответственность за меня в Twitter, потому что я впервые в жизни зарегистрировался здесь из-за тебя", - прокомментировал актер.
So... Where my Juice?))) Must say, you had responsibility for me on twitter because i registered here for the first time in my life, through you, my twitter father.— Olexandr Who Want Orange Juice Сердюк (@Kolmen1989) December 1, 2021
А тем временем...
Пока Саша ждет свой сок, в интернете дельцы активно зарабатывают на его фото. Например, на платформе TeePublic можно купить стикеры с изображением Сердюка:
Скриншот (teepublic.com)
А как же выглядит Трэвис Вью на самом деле?
Скажем так: не очень он похож на Сердюка. Да и на Трэвиса Вью он не очень "смахивает", ведь на самом деле его зовут Логан Стрейн. И до своей блогерской карьеры он работал маркетологом в Калифорнии.
Одно из немногочисленных фото, которые можно найти в сети, опубликовано The Washington Post.
Трэвис Вью (скриншот: washingtonpost.com)
А это его профиль на IMDB (да-да, Вью уже не первый раз становится героем документалок):
Трэвис Вью (фото: imdb.com)
Что же. Пока весь американский Twitter обсуждает видео Саши Колмена, нам остается только ждать, чем закончится эта забавная история.
Ранее мы писали, что блогер-антивакс в центре Киева заявила, что украинцы и русские - один народ.