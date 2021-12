"Требую много денег или сок": блогер из США украл фото украинца для авы и теперь наш Саша известен на весь мир

Кто такой Трэвис Вью и о чем его теория заговора

На аккаунт конспиролога подписано около 85 тысяч пользователей. Себя же он называет "отцом, мужем, гоблином из водопроводной воды, сторонником теории заговора и других признаков антиутопии".

Интересно, что Twitter Трэвиса Вью засветился в сериале HBO про одну из самых популярных сегодня в Штатах теорию заговора QAnon.

Речь идет о шестисерийном документальном проекте "Q: Into the Storm", премьера которого состоялась еще 21 марта этого года.

А вот так выглядит Twitter-аккаунт конспиролога с фото нашего актера на аватарке, который показали в сериале:

Скриншот (Twitter/Travis View)

Конспирологическая теория QAnon появилась впервые в 2017 году и стала популярна в ходе президентского срока Дональда Трампа.

Согласно ей, США управляет "группа сатанистов-педофилов, каннибалистов, в которую входят лидеры Демократической партии, известные бизнесмены, голливудские звезды и члены королевских семей".

Что там говорить, если сам Дональд Трамп ссылался на этот канал около полусотни раз в своих твитах, а ряд американских конгрессменов и знаменитостей активно его же и продвигали.

В какой-то момент ФБР даже охарактеризовало QAnon как потенциальную угрозу терроризма внутри страны.

Сердюк стал частью теории заговора, сам того не подозревая

А что Саша? В первую очередь украинец требует у Трэвиса объяснений.

Он даже записал видео, адресованное конспирологу, в котором "поздоровался" с блогером.

"Привет, Трэвис, я Александр. У тебя мое лицо на аватарке. Спасибо, чувак, спасибо. Это большая честь для меня. И в сериале HBO мое лицо тоже... Вот моя карта. Мне нужны деньги, мне нужны очень большие деньги... Или один апельсиновый сок. Договорились?" - обратился актер в шуточном видео к конспирологу.

@travis_view my friend is sending his regards and is asking for an orange juice :D pic.twitter.com/uXfcmsYRll — v (@kitaynik) November 30, 2021

Трэвис ответил Саше, и тут понеслось

После того, как Александр опубликовал это видеообращение, Трэвис тут же ответил.

"Черт возьми, меня нашел украинский актер, который позировал для стоковой фотографии, которую я использую в своем Twitter. Думаю, я должен этому человеку апельсиновый сок", - написал конспиролог.

Holy shit, the Ukranian actor that posed for the stock photo I use for my Twitter pfp has found me.



I guess I owe the man an orange juice. https://t.co/7IAz922aZY — Travis View (@travis_view) November 30, 2021

Когда блогер репостнул видео Саши Колмена, все его 85-тысячное комьюнити, включая какие-то студии, продюсеров, людей с "галочкой" и прочих инфлюенсеров стали называть актера чуть ли не легендой и выражать желание отправить ему тот самый апельсиновый сок.

И даже официальное сообщество этих конспирологов опубликовало твит с Сашей.

A message from the real man behind the face of artist "Travis View" pic.twitter.com/a8FSpzzHxr — QAA Podcast (@QanonAnonymous) November 30, 2021

Скриншоты (Twitter/Travis View)

Сам же Александр снова интересуется: где же его апельсиновый сок?

"Итак ... Где мой сок? Должен сказать, ты нес ответственность за меня в Twitter, потому что я впервые в жизни зарегистрировался здесь из-за тебя", - прокомментировал актер.

So... Where my Juice?))) Must say, you had responsibility for me on twitter because i registered here for the first time in my life, through you, my twitter father. — Olexandr Who Want Orange Juice Сердюк (@Kolmen1989) December 1, 2021

А тем временем...

Пока Саша ждет свой сок, в интернете дельцы активно зарабатывают на его фото. Например, на платформе TeePublic можно купить стикеры с изображением Сердюка:

Скриншот (teepublic.com)

А как же выглядит Трэвис Вью на самом деле?

Скажем так: не очень он похож на Сердюка. Да и на Трэвиса Вью он не очень "смахивает", ведь на самом деле его зовут Логан Стрейн. И до своей блогерской карьеры он работал маркетологом в Калифорнии.

Одно из немногочисленных фото, которые можно найти в сети, опубликовано The Washington Post.

Трэвис Вью (скриншот: washingtonpost.com)

А это его профиль на IMDB (да-да, Вью уже не первый раз становится героем документалок):

Трэвис Вью (фото: imdb.com)

Что же. Пока весь американский Twitter обсуждает видео Саши Колмена, нам остается только ждать, чем закончится эта забавная история.