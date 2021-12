"Вимагаю багато грошей або сік": блогер зі США вкрав фото українця для ави і тепер наш Сашко відомий на увесь світ

Хто такий Тревіс В'ю і про що його теорія змови

На аккаунт конспіролога підписано близько 85 тисяч користувачів. Себе ж він називає "батьком, чоловіком, гобліном з водопровідної води, прихильником теорії змови та інших ознак антиутопії".

Цікаво, що Twitter Тревіса В'ю засвітився в серіалі HBO про одну з найпопулярніших сьогодні в Штатах теорію змови QAnon.

Йдеться про шестисерійний документальний проект "Q: Into the Storm", прем'єра якого відбулася ще 21 березня цього року.

А ось так виглядає Twitter-аккаунт конспіролога з фото нашого актора на аватарці, який показали в серіалі:

Скриншот (Twitter/Travis View)

Конспірологічна теорія QAnon з'явилася вперше в 2017 році і стала популярна в ході президентського терміну Дональда Трампа.

Згідно з нею, США управляє "група сатаністів-педофілів, канібалістів, в яку входять лідери Демократичної партії, відомі бізнесмени, голлівудські зірки і члени королівських сімей".

Що там говорити, якщо сам Дональд Трамп посилався на цей канал близько півсотні разів у своїх твітах, а ряд американських конгресменів і знаменитостей активно його ж і просували.

У якийсь момент ФБР навіть охарактеризував QAnon як потенційну загрозу тероризму всередині країни.

Сердюк став частиною теорії змови, сам того не підозрюючи

А що Саша? В першу чергу українець вимагає у Тревіса пояснень.

Він навіть записав відео, адресоване конспірологу, в якому "привітався" з блогером.

"Привіт, Тревісе, я Олександр. У тебе моє обличчя на аватарці. Дякую, чувак, дякую. Це велика честь для мене. І в серіалі HBO моє обличчя теж... Ось моя карта. Мені потрібні гроші, мені потрібні дуже великі гроші... Або один апельсиновий сік. Домовилися?" - звернувся актор у жартівливому відео до конспіролога.

@travis_view my friend is sending his regards and is asking for an orange juice :D pic.twitter.com/uXfcmsYRll — v (@kitaynik) November 30, 2021

Тревіс відповів Саші, і тут понеслося

Після того, як Олександр опублікував це відеозвернення, Тревіс тут же відповів.

"Чорт візьми, мене знайшов український актор, який позував для стокової фотографії, яку я використовую в своєму Twitter. Думаю, я винен цій людині апельсиновий сік", - написав конспіролог.

Holy shit, the Ukranian actor that posed for the stock photo I use for my Twitter pfp has found me.



I guess I owe the man an orange juice. https://t.co/7IAz922aZY — Travis View (@travis_view) November 30, 2021

Коли блогер репостнув відео Саші Колмена, все його 85-тисячне ком'юніті, включаючи якісь студії, продюсерів, людей з "галочкою" та інших інфлюенсерів стали називати актора мало не легендою і висловлювати бажання відправити йому той самий апельсиновий сік.

І навіть офіційне співтовариство цих конспірологів опублікувало твіт з Сашею.

A message from the real man behind the face of artist "Travis View" pic.twitter.com/a8FSpzzHxr — QAA Podcast (@QanonAnonymous) November 30, 2021

Скріншоти (Twitter / Travis View)

Сам же Олександр знову цікавиться: де ж його апельсиновий сік?

"Отже ... Де Мій сік? Повинен сказати, Ти ніс відповідальність за мене в Twitter, тому що я вперше в житті зареєструвався тут через тебе",-прокоментував актор.

So... Where my Juice?))) Must say, you had responsibility for me on twitter because i registered here for the first time in my life, through you, my twitter father. - Olexandr Who Want Orange Juice Сердюк (@Kolmen1989) December 1, 2021

А тим часом...

Поки Саша чекає свій сік, в інтернеті ділки активно заробляють на його фото. Наприклад, на платформі TeePublic можна купити стікери із зображенням Сердюка:

Скріншот (teepublic.com)

А як же виглядає Тревіс В'ю насправді?

Скажімо так: не дуже він схожий на Сердюка. Та й на Тревіса В'ю він не дуже "скидається", адже насправді його звуть Логан Стрейн. І до своєї блогерської кар'єри він працював маркетологом в Каліфорнії.

Одне з нечисленних фото, які можна знайти в мережі, опубліковано The Washington Post.

Тревіс В'ю (скріншот: washingtonpost.com)

А це його профіль на IMDB (так-так, В'ю вже не перший раз стає героєм документалок):

Тревіс В'ю (фото: imdb.com)

Що ж. Поки весь американський Twitter обговорює відео Саші Колмена, нам залишається тільки чекати, чим закінчиться ця кумедна історія.