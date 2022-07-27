UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Турции озабоченный россиянин прицепился к украинкам и был жестко наказан (видео)

В Турции "выселили" из гостиницы россиянина (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Турции у туристок из Украины возник конфликт с россиянином из Брянска. В частности, тот прицепился к девушкам через украинский язык и требовал, чтобы они говорили по-русски.

Видео конфликта опубликовали в Telegram-канале "ХС Харьков".

По словам очевидцев, нетрезвый турист из Брянска приставал к девушкам, которые приехали из Харькова в Турцию на отдых.

В лифте мужчина спрашивал девушек откуда они и когда приехали.

"Мы ему ответили, что из Украины и ушли. Говорили мы исключительно на украинском. Через час он подошел к нам и начал придираться "почему мы не говорим по-русски", мы его попросили отойти и не трогать нас", - говорится в сообщении.

Однако, россиянин начал вызывающе себя вести, поэтому украинки отправила его "в направлении российского корабля".

"Дальше он начал агрессивно повторять, что мы "говорим по-х*хлятски" и начал оскорблять", - рассказывают девушки.

В конце концов украинки не выдержали неадекватного россиянина и обратились к администрации отеля, гидам и вызвали полицию.

В результате все вместе они приняли коллективное решение - выселить россиянина из отеля.

"С жандармами составили форму о насильственном обращении к женщинам, что может сыграть роль запрета въезда в Турцию в будущем. Следует отметить, что администрация отеля и правоохранительные органы совершенно поддержали нас. Слава Украине", - добавили украинки.

Ранее мы сообщали, что в Польше водитель высадил наглую россиянку из автомобиля.

Также мы писали, что украинка опозорила россиянина на турецком пляже.

Читайте РБК-Украина в Google News
скандалрусский