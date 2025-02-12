"Треба продовжувати мріяти": історія продюсера Олексія Гончаренка у музеї "Голоси мирних"

В інтерв’ю Олексію Суханову, актору, ведучому та амбасадору музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, український продюсер зізнався, що пережив смерть мами легше, ніж очікував, та відпустив найріднішу людину зі світлим сумом.

"Ми прожили, я кажу, ми випили це життя з нею повністю. Ми подорожували, ми жили в одному місці, ми були весь час на зв'язку і те що мені вже втратити маму не в 20, не в 30, а у свої 52 і стільки років прожити – я вважаю це за щастя", - наголосив продюсер.

Так само важко було Олексію Гончаренку знайти сили пережити кризу в роботі під час війни. Спочатку він намагався не впадати у відчай, а потім почав вигадувати нові проєкти, які зможе реалізувати вже після перемоги. Продюсер зізнався: війна навчила його радіти кожному дню та не відкладати життя на потім.

"Ми в Києві, ми живемо, маємо можливість працювати, мріяти, діяти і створювати українські проєкти. Тепер я часто порівнюю своє життя з березнем 2022 року, коли навколо була тільки руїна, і не було зрозуміло, чи буде тут ще життя взагалі", - говорить Олексій.

Дивіться історію Олексія Гончаренка за посиланням.

Колекція музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова налічує понад 120 тисяч історій про війну. Це найбільша у світі колекція історій мирних людей, які постраждали від війни росії проти України.