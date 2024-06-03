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Не треба приймати заспокійливе: українцям розвіяли популярний міф про біль у серці

Понеділок 03 червня 2024 11:48
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Не треба приймати заспокійливе: українцям розвіяли популярний міф про біль у серці Міфи про серце, в які не потрібно вірити (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Захворювання серцево-судинної системи дуже поширені серед населення України і є одною з найчастіших причин смерті. До того ж існує багато міфів про серце, в які не потрібно вірити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Національної служби здоров'я.

Міфи про біль у серці

Багато хто думає, якщо турбує біль у серці, то все, що треба зробити, це прийняти заспокійливе чи знеболювальне. Також хибною є думка, що треба лише перечекати, і біль у серці пройде сам по собі.

Насправді біль у серці може мати різні причини та характер, і навіть не завжди свідчить про кардіологічні проблеми.

Також важливо знати, що про появу серцево-судинних захворювань свідчить, звичай, не біль у серці, а інші симптоми. Наприклад:

  • болісні та неприємні відчуття у ділянці груднини
  • біль, який поширюється вниз по лівій стороні тіла
  • задишка та поява набряків

Важливо такі симптоми не ігнорувати та слід до свого сімейного лікаря.

До того ж не слід приймайте жодних ліків без призначення лікаря.

При деяких тривожних симптомах треба негайно телефонувати до екстреної медичної допомоги - 103.

"Маленький інфаркт - це не велика проблема"

Часто люди думають, що маленький серцевий напад не є великою проблемою з точки зору того, наскільки добре може працювати ваше серце. Він може навіть пройти непоміченим.

Але це величезний попереджувальний знак того, що у вас серйозні захворювання серця, і наступний інфаркт може вас вбити.

Що можна зробити: мінімізуйте ризик серцевого нападу, підтримуючи свою вагу, холестерин та артеріальний тиск у нормальному діапазоні, не паліть та регулярно відвідуйте лікаря, щоб переконатися, що фактори ризику не підвищені.

До того ж серце може швидше битися в різних темпах протягом дня. Частота серцевих скорочень прискорюється під час тренування, емоційних навантажень, підйомі температури і сповільнюється, коли ви спите чи відпочиваєте.

Але іноді людина може відчути прискорення чи уповільнення ритму серця, не пов’язане з емоційним станом та фізичними навантаженнями. Це може бути ознакою аритмії - ненормального або нерегулярного серцебиття.

Раніше ми повідомляли, які напої провокують інфаркт та інсульт.

Також ми писали, як зберегти серце здоровим та від яких шкідливих звичок відмовитися.

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Серце Серцевий напад Серцево-судинні захворювання
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