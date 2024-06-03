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Не нужно принимать успокоительное: украинцам развеяли популярный миф о боли в сердце

Понедельник 03 июня 2024 11:48
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Не нужно принимать успокоительное: украинцам развеяли популярный миф о боли в сердце Мифы о сердце, в которые не нужно верить (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Заболевания сердечно-сосудистой системы широко распространены среди населения Украины и являются одной из наиболее частых причин смерти. К тому же, существует много мифов о сердце, в которые не нужно верить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Национальной службы здоровья.

Мифы о боли в сердце

Многие думают, если беспокоит боль в сердце, то все, что нужно сделать, это принять успокаивающее или обезболивающее. Также ошибочно мнение, что нужно только переждать, и боль в сердце пройдет сама по себе.

На самом деле, боль в сердце может иметь различные причины и характер, и даже не всегда свидетельствует о кардиологических проблемах.

Также важно знать, что о появлении сердечно-сосудистых заболеваний свидетельствует, как правило, не боль в сердце, а другие симптомы. К примеру:

  • болезненные и неприятные ощущения в области грудины
  • боль, распространяющаяся вниз по левой стороне тела
  • одышка и появление отеков

Важно такие симптомы не игнорировать и следует обращаться к своему семейному врачу.

К тому же не следует принимать никаких лекарств без назначения врача.

При некоторых тревожных симптомах нужно немедленно звонить по телефону в экстренную медицинскую помощь - 103.

"Маленький инфаркт - это не большая проблема"

Часто люди думают, что маленький сердечный приступ не является большой проблемой с точки зрения того, насколько хорошо может работать ваше сердце. Он может даже пройти незамеченным.

Но это огромный упреждающий знак того, что у вас серьезные заболевания сердца, и следующий инфаркт может вас убить.

Что можно сделать: минимизируйте риск сердечного приступа, поддерживая свой вес, холестерин и артериальное давление в нормальном диапазоне, не курите и регулярно посещайте врача, чтобы убедиться, что факторы риска не повышены.

К тому же сердце может скорее биться в разных темпах в течение дня. Частота сердечных сокращений ускоряется во время тренировки, эмоциональных нагрузок, подъема температуры и замедляется, когда вы спите или отдыхаете.

Но иногда человек может почувствовать ускорение или замедление ритма сердца, не связанное с эмоциональным состоянием и физическими нагрузками. Это может быть признаком аритмии - ненормального или нерегулярного сердцебиения.

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