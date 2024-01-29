ua en ru
Пн, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Треба пишатися вчинком, а не оплакувати смерть". Історик висловився про роковини бою під Крутами

Понеділок 29 січня 2024 07:02
UA EN RU
"Треба пишатися вчинком, а не оплакувати смерть". Історик висловився про роковини бою під Крутами 29 січня вшановують Героїв Крут (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Олександр Алфьоров

29 січня українці вшановують пам'ять юнаків, які поклали свої життя за Незалежність України у бою під Крутами у 1918 році. Тоді близько 400 курсантів і студентів стримали наступ на Київ майже чотиритисячної армії більшовиків. Від 70 до 100 українських бійців загинуло, втрати серед студентської чоти - до 30 осіб.

Історик Олександр Алфьоров ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) розповів про героїчний вчинок юнаків.

Крутянці стали героями через вчинок, а не через смерть

Історик наголошує, що проти того, щоб українці оплакували полеглих у Крутах, треба пишатися їхнім героїчним вчинком.

"У хлопців був наказ зупинити більшовиків і відійти. Вони його виконали. Так, були вбиті і поранені, але коли ми говоримо про військо, то бійці розуміють, що їх можуть вбити чи поранити. Крутянці виконали свій наказ. Але з них почали робити не героїв через вчинок, а героїв через смерть. А це дві великі різниці - тут ми маємо пишатися і ставити їх у приклад, а не ставити у приклад те, що хтось із них загинув", - каже історик.

Він також зазначає, що останніми роками серед українців уже зменшується ця тенденція до оплакування.

"Я про це завжди казав, вони герої не через смерть, а через ту місію, яку вони виконали. Пишаймося хлопцями, 15-річні, 16-річні пацани зупинили мордоворотів Муравйовських. Вони як чоловіки вийшли, от пишайтесь їхнім вчинком, їхнім розумом, їхніми світлими головами, у яких не було жодної історії від їхнього діда про Незалежну Україну на той час, але вони за неї стали у перші ж дні проголошення Незалежності", - говорить Алфьоров.

Нагадаємо, що за тиждень до цих подій - 22 січня 1918 року Четвертим Універсалом проголосили незалежність УНР.

Вшанування пам'яті Героїв Крут

Майже три десятки юнаків, які потрапили після бою в полон до більшовиків, стратили. Їх поховали біля Аскольдової Могили. Поет Павло Тичина присвятив полеглим бійцям вірш "Пам'яті 30-ти". На початку 2000-х на місці поховання встановили пам'ятник.

Щорічно президент та вище керівництво покладає квіти до пам'ятника Героям Крут. У цей день проводять тематичні лекції та заходи, що висвітлюють хроніку подій січня 1918 року та подвигу Героїв Крут.

Також пам'ятні заходи організовують біля залізничної станції Крути, де власне відбувся бій.

&quot;Треба пишатися вчинком, а не оплакувати смерть&quot;. Історик висловився про роковини бою під КрутамиВшановування полеглих бійців біля залізничної станції Крути, 2011 рік (фото: Вікіпедія)

Раніше ми писали про те, чому День Соборності таке важливе свято для українців.

Читайте також про те, як виглядали українські купони, які замінили рублі після розпаду СРСР.

Читайте РБК-Україна в Google News
историк история Украины
NEWS
ЄС може "обвалити" економіку Угорщини, якщо вона не підтримає пакет допомоги Україні, - FT
ЄС може "обвалити" економіку Угорщини, якщо вона не підтримає пакет допомоги Україні, - FT