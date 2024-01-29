"Нужно гордиться поступком, а не оплакивать смерть". Историк высказался о годовщине боя под Крутами

29 января украинцы чтят память юношей, которые отдали свою жизнь за Независимость Украины в бою под Крутами в 1918 году. Тогда около 400 курсантов и студентов сдержали наступление на Киев почти четырехтысячной большевицкой армии. От 70 до 100 украинских бойцов погибли, потери среди студенческой четы - до 30 человек.

Крутяне стали героями из-за поступка, а не из-за смерти

Историк отмечает, что против того, чтобы украинцы оплакивали павших под Крутами, нужно гордиться их героическим поступком.

"У ребят был приказ остановить большевиков и отойти. Они его выполнили. Да, были убиты и ранены, но когда мы говорим об армии, то бойцы понимают, что их могут убить или ранить. Крутянцы выполнили свой приказ. Но из них начали делать не героев из-за поступка, а героев из-за смерти. А это две большие разницы - здесь мы должны гордиться и ставить их в пример, а не ставить в пример то, что кто-то из них погиб", - говорит историк.

Он также отмечает, что в последние годы среди украинцев уже уменьшается эта тенденция к оплакиванию.

"Я об этом всегда говорил, они герои не из-за смерти, а из-за той миссии, которую они выполнили. Гордимся ребятами, 15-летние, 16-летние пацаны остановили мордоворотов Муравьевских. Они как мужчины вышли, вот гордитесь их поступком, их умом, их светлыми головами, у которых не было ни одной истории от их деда о Независимой Украине того времени, но они за нее стали в первые же дни провозглашения Независимости", - говорит Алферов.

Напомним, что за неделю до этих событий - 22 января 1918 года Четвертым Универсалом провозгласили независимость УНР.

Чествование памяти Героев Крут

Почти три десятка юношей, попавших после боя в плен к большевикам, казнили. Их похоронили на Аскольдовой Могиле. Поэт Павел Тычина посвятил павшим бойцам стихотворение "Памяти 30-ти". В начале 2000-х на месте захоронения был установлен памятник.

Ежегодно президент и высшее руководство возлагает цветы к памятнику Героям Крут. В этот день проводятся тематические лекции и мероприятия, освещающие хронику событий января 1918 года и подвиг Героев Крут.

Также памятные мероприятия организовывают возле железнодорожной станции Круты, где собственно произошло сражение.

Чествование павших бойцов возле железнодорожной станции Круты, 2011 год (фото: Википедия)