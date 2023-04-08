Травневі свята 2023: всі важливі дати і чи будуть додаткові вихідні

Чи будуть додаткові вихідні у травні

Згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю, 1 (понеділок) і 9 (вівторок) травня мають бути вихідними днями. Крім того робочий понеділок 8 травня мав би бути перенесений на одну з субот місяця. Тоді б українці мали чотири дні поспіль для відпочинку - з 6 по 9 травня.

Однак в країні воєнний стан. Його 19 лютого вкотре продовжили на 90 днів - до 18 травня.

Тому відповідно до статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" чинність згаданої вище статті 73 КЗпП скасовується. Тобто вихідними святкові дні у травні не будуть.

Усього у травні 23 робочих дні і 8 вихідних: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа.

Усі свята травня 2023: