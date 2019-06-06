Травмирует детей: Мосийчук впал в истерику из-за гей-парада в Киеве

Народный депутат обозвал представителей меньшинств извращенцами и дегенератами
Народный депутат Игорь Мосийчук, который недавно избил лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко, обратился в суд, чтобы запретить в Киеве проведение ЛГБТ-парада. Об этом Мосийчук сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
Нардеп отметил, что проведение ЛГБТ-парада в столице оскорбляет всех украинцев и способен травмировать психику детей.
"Твердо убежден, что проведение шабаша извращенцев в центре столицы противоречит христианской морали, травмирует психику украинских детей, и оскорбляет всех украинцев! Судебный запрет гей-парада не только морально защитит маленьких украинцев от влияния извращенцев и дегенератов, но и защитит их самих от разъяренных традиционалистов!" – написал Мосийчук.
Он назвал такой марш – сборищем извращенцев и высказал надежду на то, что Окружной суд города Киева запретит ЛГБТ-марш, который запланирован на 23 июня.
Скриншот поста (facebook.com/igor.mosijcuk)
В комментариях под постом народного депутата возникла целая дискуссия. Часть пользователей поддержала такую инициативу Игоря Мосийчука, а часть высказалась категорически против и объяснила нардепу, что это не по-европейски.
Скриншот комментариев (facebook.com/igor.mosijcuk)
Скриншот комментариев (facebook.com/igor.mosijcuk)
Напомним, ранее мы писали о том, что экс-нардеп облил водой блогера в прямом эфире.
А также мы рассказывали о том, что нардеп Мосийчук устроил скандал в прямом эфире.