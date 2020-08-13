Транзитный Марс в Овне: астролог предупредила про беды, которые нас ждут

Украинцам рассказали про важные астрологические события из-за пребывания Марса в Овне, которые сулят в ближайшем будущем серьезные процессы локального и глобального масштаба.

Мы уже сейчас видим, как напряженность в мире растет: взрывы в Бейруте, пожары в Калифорнии, жесткая посадка самолета в Индии с двадцатью погибшими, теперь кровавые протесты в Беларуси.

"На наших глазах разворачиваются столь масштабные процессы, которые случаются нечасто. Например, Марс в Овне находился так же долго, как сейчас с 02.07.1941 по 11.01.1942", - говорит астролог Татьяна Лукашевич.

А вот астролог Валентина Виттрок объясняет, что к моменту вхождения Марса в Овен - 28 июня, там с января 2020 уже находилась Черная Луна (она же Лилит). Это фиктивная планета, ее цель обнаружить зло и, многократно увеличив, вывести его на всеобщее обозрение. А при соединении с Марсом в Овне, она провоцирует его на агрессию, конфликты, пожары, техногенные и природные катастрофы, пишет ТСН.

Это соединение - Марса и Черной Луны в Овне - продлится до 21 октября - в этот день Лилит выйдет из знака Овна, и мы почувствуем значительное облегчение.

"Марс пробудет в своей обители чуть дольше - до 7 января, но - хоть и небольшую - часть своей агрессивности без Лилит он потеряет", - рассказала Виттрок.

Астролог объяснила, что транзитный Марс движется по зодиакальному кругу заходя по очереди в каждый знак. В Овне он "чувствует себя хорошо" и бывает там в среднем раз в два года.

Само по себе его пребывание там особых опасностей не несет, напротив, оно может активизировать в людях нужные и полезные им качества - энергичность и инициативность. Но в то же время в нас просыпаются и негативные качества: мы легко увлекаемся, но и быстро теряем ко всему интерес, становимся чересчур вспыльчивыми, склонны к неоправданному риску, из-за чего попадаем в плохие ситуации.

А вот в соединении с Лилит агрессия возрастает. Особенно опасно оно для "кардинальных знаков" - Овна, Рака, Весов и Козерога, у них есть все шансы попасть под "раздачу".

Астролог советует быть осторожными с транспортом, не ходить в темное время суток по безлюдным улицам, десятой дорогой обходить потенциально опасные объекты, выключать электроприборы и не пользоваться ими при малейшей неисправности. Важно также сдерживать свои эмоции и не провоцировать на нездоровую реакцию неадекватных людей.

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