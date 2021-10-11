Транспорт только для вакцинированных: в Украине могут ввести новые ограничения

В Украине могут ужесточить карантинные ограничения в сфере пассажирских перевозок. Перемещения между областями и городами могут стать недоступными для тех, у кого нет COVID-сертификата.

Отмечается, что решение о новых карантинных правилах в сфере межобластных перевозок правительство может принять на ближайшем заседании. В частности, речь идет об остановке межобластных маршрутов без наличия COVID-сертификатов при введении локдауна в Украине.

"Наш сейчас фокус и фокус правительства направлен на то, чтобы обеспечить надлежащий уровень эпидемиологической безопасности во время межобластных перемещений, например, авиа, железнодорожным или автобусным транспортом, поскольку там люди находятся довольно большой промежуток времени в замкнутой среде, часто с довольно плохой вентиляцией. Поэтому, скорее всего, на заседании правительства будет решаться вопрос о невозможности перевозок на межобластных сообщениях без наличия "ковид сертификата", - объяснил Игорь Кузин.

Стоит отметить, что работу городского общественного транспорта в Украине при введении локдауна ограничивать пока не планирует. По словам главного санитарного врача, остановка городского транспорта не дает дополнительного эпидемиологического воздействия и негативно влияет как на экономику, так и на мобильность населения.

"Поэтому основной рекомендацией является более жесткий контроль за соблюдением противоэпидемиологических требований при перевозке, ограничение количества людей, которые пользуются общественным транспортом, и наоборот вывод дополнительного, резервного количества самого того подвижного состава, чем прекращение его функционирования. Поэтому, скорее всего, в пределах возможных локдаунов или "красных" зон правительство не будет рекомендовать ограничивать функционирования именно местного или городского транспорта", - подчеркнул Кузин.