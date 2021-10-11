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Транспорт тільки для вакцинованих: в Україні можуть ввести нові обмеження

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Понеділок 11 жовтня 2021 17:31
Транспорт тільки для вакцинованих: в Україні можуть ввести нові обмеження Фото: в Україні можуть ввести обмеження на роботу транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні можуть посилити карантинні обмеження у сфері пасажирських перевезень. Переміщення між областями та містами можуть стати недоступними для тих, у кого немає COVID-сертифіката.

Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін у коментарі для ТСН.

Зазначається, що рішення про нові карантинні правила у сфері міжобласних перевезень уряд може прийняти на найближчому засіданні. Зокрема, йдеться про зупинку міжобласних маршрутів без наявності covid-сертифікатів при введенні локдауну в Україні.

"Наш зараз фокус і фокус уряду спрямований на те, щоб забезпечити належний рівень епідеміологічної безпеки під час міжобласних переміщень, наприклад, авіа, залізничним або автобусним транспортом, оскільки там люди знаходяться досить великий проміжок часу в замкнутому середовищі, часто з досить поганою вентиляцією. Тому, швидше за все, на засіданні уряду буде вирішуватися питання про неможливість перевезень на міжобласних сполученнях без наявності "ковід сертифіката", - пояснив Ігор Кузін.

Варто відзначити, що роботу міського громадського транспорту в Україні при введенні локдауна обмежувати поки не планує. За словами головного санітарного лікаря, зупинка міського транспорту не дає додаткового епідеміологічного впливу і негативно впливає як на економіку, так і на мобільність населення.

"Тому основною рекомендацією є більш жорсткий контроль за дотриманням протиепідеміологічних вимог при перевезенні, обмеження кількості людей, які користуються громадським транспортом, і навпаки виведення додаткової, резервної кількості самого того рухомого складу, ніж припинення його функціонування. Тому, швидше за все, в межах можливих локдаунів або "червоних" зон уряд не рекомендуватиме обмежувати функціонування саме місцевого або міського транспорту", - підкреслив Кузін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стали відомі дати шкільних осінніх канікул.

А також розповідали про те, які обмеження діятимуть у "червоній" зоні карантину.

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